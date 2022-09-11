Tansiyon hiç düşmüyor! Miçotakis'ten Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' restine tek kelimelik yanıt

Ankara ile Atina arasında son dönemde yaşanan gerginlik dün Bozcaada açıklarında yaşanan krizle iyice tırmandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz" restine Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis tek kelime ile "Hayır" karşılığını verdi. Öte yandan, Yunan basınına konuşan diplomatik kaynaklar, Ege'de bir krizin olası sonuçları hakkında ciddi uyarılarda bulundu.

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim, son dönemde karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, iki ülke de karşılıklı ton yükseltti.

ANKARA-ATİNA HATTINDA TANSİYON HİÇ DÜŞMÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri gündemdeki yerini korurken, son olarak Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye mesaj gönderdi.

"DİKKATİMİZİ ORDUMUZUN GÜÇLENDİRİLMESİNE VERDİK"

Miçotakis, Ankara ile yaşanan gerilime değinirken, "Dikkatimizi öncelikle silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesine, müreffeh ekonomimize ve uluslararası ittifaklarıma verdik. Yunanistan olarak uluslararası hukuka olan bağlılığımızı gösterdik." dedi.

"HAYIR, SAYIN ERDOĞAN"

Miçotakis, Erdoğan'ın Yunanistan'ı hedef alan 'Bir gece ansızın gelebiliriz' ile başlayan sözlerine de değinirken, tek kelime ile 'hayır Sayın Erdoğan' dedi.

DÜN YAŞANAN OLAY YENİ BİR KRİZ YARATTI

Öte yandan, Bozcaada açıklarında dün yaşanan kriz de Yunan basınında gündem oldu. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Ta Nea, haberi manşetlere taşırken, diplomatik kaynakların, iki ülke arasında tansiyonu yükseltecek ve hatta çatışmaya sokabilecek gelişmelerin "Ege'de balıkçıların veya göçmenlerin karıştığı bir kazayla başlayabileceğine dikkat çektiğini" vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Dün, Yunanistan Sahil Güvenlik botları Ege'de uluslararası sularda seyir halinde olan ticari gemiye taciz ateşi açmış, Türk Sahil Güvenlik botlarının devreye girmesiyle Yunan unsurları bölgeyi terk etmişti.

DİPLOMATİK KAYNAKLAR AÇIKLAMA YAPTI

Taciz ateşi açılmasının ardından Türkiye, Yunan makamları nezdinde Ankara ve Atina'da girişimde bulunarak olayı protesto etti ve olayın derhal araştırılması ile izahat verilmesi talebinde bulundu. Diplomatik kaynaklar, "Uluslararası hukuka tamamen aykırı bu olay hakkında Yunanistan nezdinde Ankara ve Atina'da derhal girişimde bulunularak olay protesto edilmiştir. Olayın vahametine dikkat çekilerek derhal araştırılması ve izahat verilmesi talep edilmiştir" ifadelerini kullandı.