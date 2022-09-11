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Tansiyon hiç düşmüyor! Miçotakis'ten Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" restine tek kelimelik yanıt

Dünya Haberleri

Ankara ile Atina arasında son dönemde yaşanan gerginlik dün Bozcaada açıklarında yaşanan krizle iyice tırmandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İzmir'i unutma, bir gece ansızın gelebiliriz" restine Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis tek kelime ile "Hayır" karşılığını verdi. Öte yandan, Yunan basınına konuşan diplomatik kaynaklar, Ege'de bir krizin olası sonuçları hakkında ciddi uyarılarda bulundu.

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim, son dönemde karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, iki ülke de karşılıklı ton yükseltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri gündemdeki yerini korurken, son olarak Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye'ye mesaj gönderdi.

Miçotakis, Ankara ile yaşanan gerilime değinirken, "Dikkatimizi öncelikle silahlı kuvvetlerin güçlendirilmesine, müreffeh ekonomimize ve uluslararası ittifaklarıma verdik. Yunanistan olarak uluslararası hukuka olan bağlılığımızı gösterdik." dedi.

Miçotakis, Erdoğan'ın Yunanistan'ı hedef alan 'Bir gece ansızın gelebiliriz' ile başlayan sözlerine de değinirken, tek kelime ile 'hayır Sayın Erdoğan' dedi.

Tansiyon hiç düşmüyor! Miçotakis'ten Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' restine tek kelimelik yanıt

Öte yandan, Bozcaada açıklarında dün yaşanan kriz de Yunan basınında gündem oldu. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Ta Nea, haberi manşetlere taşırken, diplomatik kaynakların, iki ülke arasında tansiyonu yükseltecek ve hatta çatışmaya sokabilecek gelişmelerin "Ege'de balıkçıların veya göçmenlerin karıştığı bir kazayla başlayabileceğine dikkat çektiğini" vurguladı.

Dün, Yunanistan Sahil Güvenlik botları Ege'de uluslararası sularda seyir halinde olan ticari gemiye taciz ateşi açmış, Türk Sahil Güvenlik botlarının devreye girmesiyle Yunan unsurları bölgeyi terk etmişti.

Taciz ateşi açılmasının ardından Türkiye, Yunan makamları nezdinde Ankara ve Atina'da girişimde bulunarak olayı protesto etti ve olayın derhal araştırılması ile izahat verilmesi talebinde bulundu. Diplomatik kaynaklar, "Uluslararası hukuka tamamen aykırı bu olay hakkında Yunanistan nezdinde Ankara ve Atina'da derhal girişimde bulunularak olay protesto edilmiştir. Olayın vahametine dikkat çekilerek derhal araştırılması ve izahat verilmesi talep edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Kiryakos Miçotakis Yunanistan Türkiye Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

ADF:

Avrupa medeniyetinin kurucusu, medeniyetin en ileri seviyesini binlerce yıl önce meydana getirmesi boylesi bir milletin şu anda geldiği sürüm acınası. Tamamen batıdan ekmek dilenen bir dilenciye dönmüşler ve insanları çağın gerisinde birer barbar haline gelmiş. Lanetlenmiş bir ulus izlenimi var üzerlerinde adeta.

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Umut Bogoçlu:

Daha Afganistan la Vietnam’la baş edemeyen Amerika sizi nasıl koruyacak bizden acaba çok merak ediyorum.. er yada geç çalıntı adalarımızı geri alacağız

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Metin Yalcin:

Gelecekte bir gün gelecek, ABD yancısı Miçotakis efendi ..

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