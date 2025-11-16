Tanrılarla evlendirilip, seks işçiliği yapmak zorunda kalan genç kadınlar

"Seks işçiliği beni çok etkiledi. Vücudum çok zayıf, ruhsal olarak çökmüş haldeyim" diyor Chandrika* (Adı kimliğini korumak için değiştirildi)

Onun seks işçiliği hayatı dini bir törenle başladı

15 yaşına geldiğinde bir tapınağa götürüldü ve törenle bir tanrıçayla evlendirildi.

BBC'ye konuşan kadın, "O zamanlar ritüelin ne anlama geldiğinin farkında değildim" diyor.

Chandrika artık 30'lu yaşlarının sonlarında ve yaklaşık yirmi yıldır para karşılığı seks yapıyor.

İlahi gelinlikten seks işçiliğine

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde, "devadasi" geleneğine kabul edildikten sonra seks işçisi olan Chandrika gibilerini tespit etmek için bir çalışma yürütülüyor.

Devadasi veya "tanrının köleleri" geleneği 1000 yıldan fazla bir süre önce Güney Hindistan'da ortaya çıktı.

Başlangıçta tapınaklarda sanatçı olarak gösteriler yaptılar; şarkı ve dansta ustalaştılar. Ancak zamanla devadasi sistemi, daha çok fuhuşa benzemeye başladı.

Hindistan'ın birçok yerinde daha sömürge döneminde yasaklansa da, Karnataka'da bu gelenek ancak 1982 yılında yasaklandı.

Ama yasadışı olmasına karşın halen sürdürülüyor.

Devadasiler evlenemiyor ancak yasal olarak başka bir kadınla da evli olan hayat arkadaşlarına sahip olabiliyorlar.

Ayrıca para karşılığı başkalarıyla da birlikte olabiliyorlar.

Birçoğu Mumbai gibi şehirlere göç edip, genelevlerde çalışıyor.

Seks işçiliğine geçiş

Belgaum kentindeki katılım töreninin ardından Chandrika evine döndü ve dört yıl boyunca normal bir şekilde yaşadı.

Daha sonra bir kadın akrabası hizmetçilik işi bulma sözü vererek, onu Sangli kentine götürdü.

Chandrika'yı bir genelevde bıraktı.

Chandrika, "İlk birkaç ay çok zordu. Midem bulanıyordu. Doğru düzgün yemek yiyemiyor, uyuyamıyordum" diyor.

"Kaçmayı düşünüyordum ama zamanla kabullendim" diyerek yaşadıklarını anlatıyor.

Chandrika henüz 19 yaşındaydı, çok az eğitim almıştı ve Sangli kentinde konuşulan Marathi dilini ve Hintçeyi zar zor anlayabiliyordu.

"Bazı müşteriler bana fiziksel saldırıda bulundu, bazıları küfürler etti. Bununla başa çıkmakta zorlandım" diyor.

Genelev müşterileri arasında üniversite öğrencilerinden, şoförlere, avukatlardan yevmiyeli işçilere kadar pek çok kişi vardı.

Chandrika, Sangli'de seks işçiliği yaparken, bir kamyon şoförü olan partneriyle tanıştı.

Bu birlikten bir kızları ve bir oğulları oldu.

Eşi çocuklara bakarken, Chandrika genelevde çalışmaya devam ediyor ve günde 10-15 müşteriyle yatıyordu.

İkinci çocuğunun doğumundan birkaç yıl sonra eşini bir trafik kazasında kaybeden kadın, Belgaum'a geri döndü ve oradan bir tercüman aracılığıyla BBC'ye konuştu.

'Erkekler bize evlenmek için yanaşmıyor '

Aslında devadasilerin hepsi genelevde çalışmıyor ve bazıları da seks işçisi değil.

23 yaşındaki kuzenler Ankita ve Shilpa Karnataka'nın kuzeyindeki bir köyde yaşıyor.

Chandrika gibi onlar da Hindistan'da büyük ayrımcılığa uğrayan Dalit kastından geliyorlar.

Shilpa, okulda sadece bir yıl geçirdikten sonra okumayı bıraktı ve 2022'de törenle devadasi oldu.

Ankita ise 15 yaşına kadar eğitim gördü ve ailesi töreni 2023 yılında yaptı.

Kardeşinin ölümünden sonra devadasi olması için baskı gördü.

Ankita, "Ailem beni tanrıçalara adamak istediklerini söyledi. Ben reddettim. Bir hafta sonra bana yemek vermeyi bıraktılar" diyor.

Anlatmaya devam ediyor:

"Kendimi çok kötü hissettim ama ailem için kabullendim. Gelin gibi giyindim ve tanrıçayla evlendim."

Ankita, elinde bu birlikteliği simgeleyen beyaz inci ve kırmızı boncuklardan yapılmış bir kolye tutuyor.

Annesi ve büyükannesi devadasi değildi.

Ailenin küçük bir tarlası var ama geçimlerini sağlamaya yetmiyor.

"Kimse devadasi olmazsa, tanrıçanın bizi lanetleyeceği korkusu var."

Erkeklerin kendisine yaklaşma tekliflerini reddeden Ankita, hâlâ günde yaklaşık 4 dolar kazanarak tarım işçiliği yapıyor.

Kuzeni Shilpa'nın hayatıysa farklı bir yöne doğru gitti. Törenden sonra bir göçmen işçiyle ilişki yaşamaya başladı.

"Bana yanaştı, çünkü benim bir devadasi olduğumu biliyordu" diye anlatıyor.

Birçok devadasi kadını gibi Shilpa da evinde partneriyle birlikte kaldı.

"Benimle sadece birkaç ay birlikte oldu ve hamile bıraktı. Benimle birlikte olduğu süre boyunca 3.000 rupi (35 dolar) verdi. Hamileliğime hiç üzerinde durmadı ve bir gün ortadan kayboldu."

Shilpa üç aylık hamileydi ve kafası karışıktı.

"Aramaya çalıştım ama telefonuna ulaşılamadı. Aslen nereli olduğunu bile bilmiyorum."

Bulmak için polise de gitmedi.

"Bizim sistemimizde erkekler evlenmek için bize yanaşmazlar" diyor.

Yoksulluk ve istismar

Dr. M. Bhagyalakshmi, sivil toplum kuruluşu Sakhi Vakfı'nın müdürü ve 20 yıldan uzun süredir devadasi kadınlarıyla çalışıyor.

Yasağa rağmen, dini törenlerle katılımın devam ettiğini söylüyor.

"Her yıl üç veya dört kızın devadasi olarak adanmasını engelliyoruz. Ancak törenlerin çoğu gizlice gerçekleşiyor. Bunu ancak bir genç kız hamile kaldığında veya çocuk sahibi olduğunda öğreniyoruz."

Dr. Bhagyalakshmi, birçok kadının temel imkânlardan yoksun olduğunu, yeterli gıdaya veya eğitime sahip olmadığını ve yardım istemekten çok korktuğunu söylüyor.

"Vijayanagara bölgesinde 10.000 devadasiyi inceledik. Sisteme itilen birçok engelli, kör ve diğer savunmasız kadın gördüm. Neredeyse %70'inin evi yoktu" diyor.

Yakın partnerler sıklıkla prezervatif kullanmayı reddediyor ve bu da istenmeyen gebeliklere veya HIV bulaşmasına neden oluyor.

Dr. Bhagyalakshmi, devadasilerin yaklaşık %95'inin Dalit kastından, geri kalanının ise aşiret topluluklarından geldiğini tahmin ediyor.

Geçmişten farklı olarak, modern devadasiler tapınaklardan herhangi bir destek veya gelir de almıyorlar.

Dr. Bhagyalakshmi "Devadasi sistemi sadece sömürü" diyor.

Uygulamanın durdurulması

Mevcut ve eski devadasiler, her yıl düzenlenen festival için Belgaum'daki Saundatti Yellamma tapınağında bir araya geliyor, ancak yetkililer burada herhangi bir katılım töreni yapılmadığını savunuyor.

Vishwas Vasant Vaidya "Artık bu bir suç ve cezalandırılabilir. Festivallerde insanları sıkı önlemler alınacağı konusunda uyarmak için posterler ve broşürler asıyoruz" diyor

Vaidya, hem Karnataka Yasama Meclisi hem de Yellamma tapınak kurulu üyesi.

Aktif devadasilerin sayısının önemli ölçüde azaldığını söylüyor.

"Şu anda seçim bölgemde 50-60 devadasi olabilir" diyor.

"Tapınakta devadasi olmayı kimse teşvik etmiyor. Kararlı adımlarla devadasi geleneğini durdurduk" diyor.

Karnataka hükümetinin 2008 yılında yaptığı son araştırmaya göre eyalette 46.000'den fazla devadasi bulunuyor.

Sonraki kuşak

Seks işçiliğinden elde ettiği para Chandrika'nın yoksulluktan kurtulmasına yardımcı oldu.

Damgalanmaktan korunmaları için çocuklarını yatılı okullara gönderdi.

"Kızım için sürekli endişeleniyordum" diyor Chandrika.

"16 yaşlarındayken, benim gibi bir devadasi olmak zorunda kalmaması için onu bir akrabamla evlendirdim. Şimdi kocasıyla yaşıyor."

Chandrika şu anda bir sivil toplum kuruluşunda çalışıyor ve düzenli olarak HIV kontrollerine gidiyor.

"Yaşlanıyorum, birkaç yıl içinde seks işçiliği yapamayacağım" diyor.

Meyve ve sebze satacağı bir dükkan açmayı planlıyor.

Shilpa da kızına iyi bir eğitim sağlamak istiyor.

Devadasi geleneğine karşı kin besliyor.

"Bunun durmasını istiyorum. Kızımı devadasi yapmayacağım. Bu sistemi sürdürmek istemiyorum" diyor.

Ankita evlenmek istediğini ve sonunda da inci kolyeyi çıkarmak istediğini söylüyor.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.