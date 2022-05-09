Tam da Zafer Bayramı'nda! Ukrayna, gözleri bantlı Rus askerlerinin fotoğraflarını paylaştı

Amerikan medyasının bir gün arayla Ukrayna'da Rus generallerin öldürülmesi ve savaş gemisi Moskva'nın batırılışında ABD istihbaratının rolünü yazması, Washington'da bir numaralı gündem oldu.

Savunma Bakanlığı Pentagon'un sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında ısrarlı sorularla karşılaştı. Sözcü Kirby, ABD'nin Rus işgalcilere karşı Ukrayna'ya savunma istihbarat sağladığını söylemekle yetindi ve diğer ülkelerin de benzer istihbarat sağladıklarını kaydetti.

Pentagon sözcüsüne göre, Ukraynalılar sağlanan istihbaratın harekete geçip geçmeyeceklerine kendileri karar veriyor. John Kirby, "Verdiğimiz istihbarat meşru, hukuki ve kısıtlı" dedi.

Amerikan New York Times gazetesi, hafta içinde Ukrayna'da öldürülen Rus komutanların koordinatlarını ABD istihbaratının anlık olarak verdiğini yazdı. Bir gün sonra NBC'ye konuşan ABD'li yetkililer, Nisan ayında Karadeniz'in soğuk sularına gömülen Rus savaş gemisi Moskva'nın tanımlanmasında ABD'nin rolü olduğunu söyledi. Habere göre, Ukraynalılar Odesa'nın güneyinde bir gemiyi tespit etti ve ABD'lilerden yardım istedi. Amerikan istihbaratı geminin Rusya'nın Karadeniz Filosu'ndaki gözbebeği Moskva olduğunu belirledi ve koordinatlarını Ukraynalılarla paylaştı.

BİR SİLAH PAKETİ DAHA

ABD Başkanı Joe Biden ise, Ukrayna için 150 milyon dolarlık yeni silah yardımı paketi açıkladı. Pakette Kiev'e Rusya'nın işgaline karşı koymasına yardım etmek üzere ilave topçu mühimmatı, radar ve diğer türden teçhizat bulunuyor.

RUS ASKERLER KÖYDE YAKALANDI

Doğu cephesinde ise Harkov çevresinde Rus işgalciler geri çekilmek zorunda kaldı. Ukrayna ordusu, Oleksandrivka, Fedorivka, Ukrainka, Shestakove ve Peremoha köylerini geri aldı. Cherkaski Tyshky köyünün bir kısmı da yine Rus işgalcilerden temizlendi. Cephe hattındaki ilerleme, güncel haritayı da değiştirdi.

Ukrayna medyası, Cumartesi gününün ilerleyen saatlerinde kurtarılan Shestakovo köyünden fotoğraflar yayınladı. Köyü 'Rusya'nın kalesi' olarak tanımlayan yerel medya, ayrıca esir alınan sekiz Rus askerin fotoğraflarını da sayfalarına taşıdı.

Yerel medyada ayrıca, Shestakovo köyünde ele geçirilen Rus tanklarının fotoğrafları da vardı.

Söz konusu fotoğraflar, beklendiği gibi Rus medyasında yer bulmuyor ve Kremlin'in sesi medya yalnızca işgalcilerin ilerleyişini okurlarına aktarıyor.