Tam abluka ve yoğun bombardıman altındaki Gazze'de su krizi yaşanıyor

İsrail, yoğun bir şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'ni tam ablukaya aldı. Elektrik ve su akışının kesilmesi sonrası Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Abluka altında yaşayan Gazzeliler, sebillerden doldurdukları suları evlerine taşıyarak hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail'den Gazze Şeridi'ne giden su borularındaki su akışının durdurulmasının ardından, Gazze genelinde su sıkıntısı yaşanıyor. Han Yunus kentindeki Filistinliler, sebillerden doldurdukları suları evlerine taşıdı.

GAZZE'DE İNSANLIK DRAMI

İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri tarafından yoğun bir şekilde bombalanan Gazze Şeridi'nde insanlık dramı yaşanıyor. İsrail'in tam ablukaya aldığı kente elektrik ve su verilmiyor.

ŞEHİRDE SADECE SEBİLLERDE SU BULUNUYOR

Yoğun bombardımanların yapıldığı Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde yaşayan Filistinliler, sebillerden doldurdukları suları evlerine taşıyarak hayatta kalmaya çalışıyor.

SU AKIŞI KESİLDİ

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, gece yarısı yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne giden su akışının kesildiğini söyledi. Katz, önceki gün X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sağladığı elektriğin kesilmesini öngören talimatı imzaladığını duyurmuştu.

"DAHA ÖNCE OLANLAR, ARTIK OLMAYACAK"

Katz, diğer bir paylaşımında da " İsrail'den Gazze'ye su akışının derhal kesilmesini emrettim. Elektrik ve yakıt dün kesildi. Daha önce olanlar, artık olmayacak." ifadesini kullanmıştı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söylemişti.