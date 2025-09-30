Taliban sınır tanımıyor! Bu kez de internet ve mobil telefon hizmetlerini kestiler

Afganistan'da bugün ülke genelinde internet ve mobil telefon hizmetleri kesildi. Taliban yönetimi nedenine dair herhangi bir açıklama yapmazken, son haftalarda çevrim içi pornografi konusundaki endişelerini sık sık dile getirmişti.

TALİBAN KARARLARI TEPKİ ÇEKİYOR

2021'de yeniden iktidara gelen Taliban, kadınların haklarını ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan kararlarıyla uluslararası kamuoyunun tepkisini çekmeye devam ediyor.

İşte bu yıl alınan tartışmalı kararlar:

İNTERNET ERİŞİMİ TAMAMEN KESİLDİ

17 Eylül'de Taliban, "ahlaksız faaliyetleri engellemek" gerekçesiyle ilk olarak kuzeydeki Kunduz, Badahşan, Baghlan, Tahar ve Belh eyaletlerinde interneti yasakladı. Başlangıçta cep telefonu verisi kapsam dışı bırakılmıştı. Ancak karar kısa sürede tüm ülkeye yayıldı ve internet erişimi tamamen kesildi.

KADIN YAZARLARIN KİTAPLARINA YASAK

New York Times'ın haberine göre Taliban, bu ay üniversitelerden kadınların yazdığı kitapların raflardan indirilmesi talimatını verdi. Ayrıca demokrasi, insan hakları ve kadın çalışmaları gibi konuları içeren 18 dersin müfredattan çıkarılması istendi.

SATRANÇ DA YASAKLANDI

Mayıs ayında Taliban, satranç oyununu yasakladı. Gerekçe olarak ise oyunun kumara yol açabileceği öne sürüldü. Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE), kararın Afgan oyuncuların gelişimini engelleyeceğini belirterek yasağa tepki gösterdi.

KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ENGEL

Afganistan'da kadınların çalışma hakkı büyük ölçüde kısıtlanmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü, Taliban'a çağrı yaparak, kadın sağlık çalışanlarının erkek refakatçi olmadan seyahat edebilmesine izin verilmesini istedi. Bu talep, özellikle geçtiğimiz haftalarda 2 bin 200 kişinin yaşamını yitirdiği depremlerin ardından kadınlara sağlık hizmeti ulaştırılabilmesi için gündeme geldi. Ancak Taliban yönetimi herhangi bir esneme göstermedi. Bu kararlar, Taliban'ın ülkede toplumsal yaşamı daha da daraltan katı uygulamalarını bir kez daha gözler önüne seriyor.