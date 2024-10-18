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Taliban'ın yasakları bitmiyor: Canlı hiçbir varlığın fotoğrafı çekilmeyecek

Taliban'ın yasakları bitmiyor: Canlı hiçbir varlığın fotoğrafı çekilmeyecek
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Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, geçtiğimiz aylarda erkeklere getirdiği batılı görünme yasağından sonra bu kez yeni bir yasakla gündeme geldi. Medya kuruluşlarının canlıların fotoğraflarını yayınlamasını yasaklayan Taliban yönetimi, bu yasağı canlı varlıkların görüntülerinin şeriat yasasını ihlal ettiğini söyleyerek başlattı. Afgan yetkililer, yasağın tüm bölgeler için geçerli olduğunu ve kademeli olarak uygulanacağını belirtti.

Afganistan'daki Taliban yönetiminin hem kadınlar hem erkekler için getirdiği baskıcı yasakların ardı arkası kesilmiyor. Taliban hükümetinin, geçtiğimiz aylarda kadınların seslerini yükseltmesini, erkeklere bakmasını, erkeklerinde batılı gözükmesinin yasakladığı yeni kanunlar dünyanın gündemine oturmuşken bir yasak daha geldi. Ülke genelinde artık medya kuruluşlarının canlıların fotoğraflarını yayınlamasını yasaklandı. Yasağı doğrulayan Afgan yetkililer, "Yasa Afganistan'ın tüm bölgeleri için geçerli ve kademeli olarak uygulanacak. Canlı varlıkların görüntüleri şeriat yasasını ihlal ediyor." ifadelerini kullandı.

Hükümet, medya kuruluşlarının canlıların fotoğraflarını yayınlamasını yasakladı. Bu tedbirin kademeli olarak uygulanması için ise gazeteciler uyarıldı. Yasağı doğrulayan Afgan yetkililer, "Yasa Afganistan'ın tüm bölgeleri için geçerli ve kademeli olarak uygulanacak. Canlı varlıkların görüntüleri şeriat yasasını ihlal ediyor." ifadelerini kullandı.

Taliban geçtiğimiz aylarda, hareketin 2021'de iktidarı ele geçirmesinden bu yana uyguladığı katı şeriat hukuku anlayışına göre Afganların yaşamlarını düzenleyen 35 maddelik bir Emri bi'l Ma'ruf Nehyi ani'l Munker (iyiliği emredip kötülükten sakındırmak) yasası yayınladı. Yasa gereği, canlı varlıkların görüntülerini bulundurmak ve "şeriata ve dine düşman" ya da "Müslümanlara hakaret eden" içerikler kullanmak yasak. Ayrıca Kadınların seslerini yükseltmesi, kamusal alanda Kuran okuması ve kocaları veya akrabaları dışındaki erkeklere bakmasını yasaklayan yasalar bulunuyor.

Erkeklerin görünüş veya davranış olarak Müslüman olmayanları taklit etmesi yasak. Bu da yaygın olarak kot pantolon ve Batılı saç modellerine yönelik yasak olarak yorumlanıyor. Erkeklere yönelik bu ilk ciddi kısıtlamalar Afganistan'daki birçok kişi için sürpriz bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Dünya

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Yorumlar (1)

Benim Kkk:

Bu da affanistana emperyalizm tarafından biçilen rol kaliteli aydınları alanda itibarsızlaştır öldür yok er ülkeden uzaklaştır birde itedigin cehaletin örgütlü grubunu öne sürdün mü bu işler kendiliğinden gelişir sonrada çıkıp şunu dersin Afganistan teokratik sistemi istedi böyle oldu bizdeki sistemde aynı farki neki damarına göre şırınga

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