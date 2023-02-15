Taliban, depremzedeler için toplanan bağışı poşet içinde teslim etti

Taliban, Türkiye'deki depremzedeler için toplanan 50 bin dolarlık bağışı, Türk Büyükelçi'ye poşet içinde teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem felaketlerinin ardından Afganistan'da yönetimi ele geçieren Taliban, depremzedeler için bağış kampanyası başlattı. Afgan Kızılayı, 4,5 milyon Afgani, yani 50 bin dolar bağış topladı. Afgan Kızılayı Başkanı, Türkiye Afganistan Büyükelçisi Cihad Erginay'a toplanan bağışı naylon poşet için teslim etti.

20 yıl boyunca Amerikan işgali altında kalan Afganistan'ın para biriminin, ABD doları karşısındaki güçsüzlüğü dikkat çekti. 4,5 milyon Afgani, yalnızca 50 bin dolar ediyor. 1 dolar tam 90 Afgani değerinde.

İşte toplanan bağışı teslim töreninden bir kare;