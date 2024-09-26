Taliban yine yaptı yapacağını: Bu kez hedefinde Afgan erkekler var 'Batılı gibi' görünmek yasak!

Taliban, Afganistan'da yaşayan kadınlara yönelik getirdiği yasakların ardından şimdide Afgan erkekleri kıskaca almaya başladı. Taliban'ın yeni hedefi olan Afgan erkeklerin, bundan böyle "Batılı" gibi görünmeleri yasak olacak. Afgan kadınlar, Taliban'ın üç yıl önce iktidarı ele geçirmesinden bu yana kişisel özgürlükleri ve giyimleri hakkında giderek daha sert kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyor. Ancak kentsel alanlardaki erkekler çoğunlukla özgürce yaşayabiliyorlardı.

Son dört hafta ülkedeki erkekler için de önemli değişiklikler getirdi. Ağustos sonlarında çıkarılan yeni yasalar, erkeklerin yumruk uzunluğunda sakal bırakmasını emrediyor.

İSLAMİ YASALARA UYMAYAN TIRAŞ BİLE YASAK

Washington Post'a göre yasa klar ayr ıca görünüşte veya davranışta Müslüman olmayanları taklit etmelerini yasaklıyor, bu da yaygın olarak kot pantolon yasağı olarak yorumlanıyor. Aynı zamanda kısa veya Batılı stiller anlamına gelen İslami yasalara aykırı saç kesimlerini de yasaklıyor. Erkeklerin artık eşleri veya akrabaları dışındaki kadınlara bakmaları da yasak. Bunun sonucunda daha çok insan sakal bırakıyor, seccade taşıyor ve kot pantolon giymeyi bırakıyor. Erkeklere yönelik bu ilk ciddi kısıtlamalar Afganistan'daki birçok kişi için sürpriz oldu.

Bir erkeğin sesinin genellikle bir kadınınkinden çok daha güçlü çıktığı bir toplumda, bazı erkekler artık eşlerinin ve kızlarının özgürlüklerini savunmak için daha önce konuşmaları gerekip gerekmediğini merak ediyor. Başkent Kabil'de yaşayan bir Afgan erkek, "Erkekler seslerini yükseltmiş olsaydı, şu anda farklı bir durumda olabilirdik. Şimdi, sorgulanmak ve aşağılanmak istemediğimiz için herkes sakal bırakıyor." dedi.

SAKALLARINI UZATMAYANLAR İŞTEN ÇIKARILMAKTAN KORKUYOR





Beyaz cübbeleriyle tanınan yeni yetkilendirilmiş ahlak polisi, son dört haftadır Kabil'de camiye gitmemiş erkeklerin kapılarını çalıyor. Hükümet çalışanları sakallarını uzatmadıkları için işten çıkarılacaklarından korkuyor.

Erkek taksi şoförleri cinsiyet ayrımcılığı kurallarını ihlal ettikleri, arabalarında refakatsiz kadın yolcular bulundurdukları veya müzik çaldıkları için durduruluyor. Yeni yasalar ahlak polisine şüphelileri üç güne kadar gözaltında tutma yetkisi veriyor. Taliban'ın erkeklerle ilgili yeni kuralları, hükümetin kız çocuklarına ve kadınlara uyguladığı kısıtlamalarla karşılaştırıldığında sönük kalıyor. Afganistan'da kız çocuklarının altıncı sınıftan sonra okula gitmesi ve kadınların üniversitelere girmesi yasak. Yakın zamanda toplum içinde seslerini yükseltmeleri de yasaklandı.

Geçtiğimiz ayın sonlarında çıkarılan yeni dini kanun, kadınların seslerini yükseltmesini, kamusal alanda Kuran okumasını ve kocaları veya akrabaları dışındaki erkeklere bakmasını yasaklıyor.