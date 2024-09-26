Üye Girişi
Haberler

Taliban yine yaptı yapacağını: Bu kez hedefinde Afgan erkekler var 'Batılı gibi' görünmek yasak!

Taliban yine yaptı yapacağını: Bu kez hedefinde Afgan erkekler var 'Batılı gibi' görünmek yasak!
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taliban yönetimi, yasak üstüne yasak uygulamaya devam ediyor. Bu kez de erkeklerin 'Batılı' görünüm sergilemesini yasaklayan yeni yönetim, erkeklerin saç ve sakal kesimlerini ve 'Batılı' kıyafetler giymeyi yasakladı. Bu karar, Taliban'ın daha önce kadınlara yönelik getirdiği kısıtlamaların ardından geldi ve batı karşıtı tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Taliban, Afganistan'da yaşayan kadınlara yönelik getirdiği yasakların ardından şimdide Afgan erkekleri kıskaca almaya başladı. Taliban'ın yeni hedefi olan Afgan erkeklerin, bundan böyle "Batılı" gibi görünmeleri yasak olacak. Afgan kadınlar, Taliban'ın üç yıl önce iktidarı ele geçirmesinden bu yana kişisel özgürlükleri ve giyimleri hakkında giderek daha sert kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyor. Ancak kentsel alanlardaki erkekler çoğunlukla özgürce yaşayabiliyorlardı.

Son dört hafta ülkedeki erkekler için de önemli değişiklikler getirdi. Ağustos sonlarında çıkarılan yeni yasalar, erkeklerin yumruk uzunluğunda sakal bırakmasını emrediyor.

Taliban'dan erkeklere 'Batılı Görünme' yasağı

İSLAMİ YASALARA UYMAYAN TIRAŞ BİLE YASAK

Washington Post'a göre yasaklar ayrıca görünüşte veya davranışta Müslüman olmayanları taklit etmelerini yasaklıyor, bu da yaygın olarak kot pantolon yasağı olarak yorumlanıyor. Aynı zamanda kısa veya Batılı stiller anlamına gelen İslami yasalara aykırı saç kesimlerini de yasaklıyor. Erkeklerin artık eşleri veya akrabaları dışındaki kadınlara bakmaları da yasak. Bunun sonucunda daha çok insan sakal bırakıyor, seccade taşıyor ve kot pantolon giymeyi bırakıyor. Erkeklere yönelik bu ilk ciddi kısıtlamalar Afganistan'daki birçok kişi için sürpriz oldu.

Bir erkeğin sesinin genellikle bir kadınınkinden çok daha güçlü çıktığı bir toplumda, bazı erkekler artık eşlerinin ve kızlarının özgürlüklerini savunmak için daha önce konuşmaları gerekip gerekmediğini merak ediyor. Başkent Kabil'de yaşayan bir Afgan erkek, "Erkekler seslerini yükseltmiş olsaydı, şu anda farklı bir durumda olabilirdik. Şimdi, sorgulanmak ve aşağılanmak istemediğimiz için herkes sakal bırakıyor." dedi.

Taliban'dan erkeklere 'Batılı Görünme' yasağı

SAKALLARINI UZATMAYANLAR İŞTEN ÇIKARILMAKTAN KORKUYOR

Beyaz cübbeleriyle tanınan yeni yetkilendirilmiş ahlak polisi, son dört haftadır Kabil'de camiye gitmemiş erkeklerin kapılarını çalıyor. Hükümet çalışanları sakallarını uzatmadıkları için işten çıkarılacaklarından korkuyor.

Erkek taksi şoförleri cinsiyet ayrımcılığı kurallarını ihlal ettikleri, arabalarında refakatsiz kadın yolcular bulundurdukları veya müzik çaldıkları için durduruluyor. Yeni yasalar ahlak polisine şüphelileri üç güne kadar gözaltında tutma yetkisi veriyor. Taliban'ın erkeklerle ilgili yeni kuralları, hükümetin kız çocuklarına ve kadınlara uyguladığı kısıtlamalarla karşılaştırıldığında sönük kalıyor. Afganistan'da kız çocuklarının altıncı sınıftan sonra okula gitmesi ve kadınların üniversitelere girmesi yasak. Yakın zamanda toplum içinde seslerini yükseltmeleri de yasaklandı.

Geçtiğimiz ayın sonlarında çıkarılan yeni dini kanun, kadınların seslerini yükseltmesini, kamusal alanda Kuran okumasını ve kocaları veya akrabaları dışındaki erkeklere bakmasını yasaklıyor.

Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Dünya

Politika Yaşam Dünya

Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

 Talimat Bakan Şimşek'ten! Banka müdürlerinin takı kuyruğuna girdiği düğüne inceleme

Skandal düğüne inceleme

 Bunlar bu cesareti nereden alıyor? Denetime gelen ekibe uzun namlulu silahla saldırdı

Milletin cebinden çaldığı yetmiyormuş gibi denetime gelen ekibe saldırdı
Mansur Yavaş: İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa tüm CHP'li belediye başkanları görevini bırakacak

"Kulislerde konuşulan olursa tüm CHP'li belediye başkanları görevi bırakacak"
500

Yorumlar (2)

Mehmet Sarı:

ak itlerin istediği bu

0
1
yanıtYanıtla
Hayri:

Bu durumlar tam abd planı ne rusya ya yar etti afganistanı ne de bölgesinde güçlü modern bir yapıda olmasına imkan verdi ülkeyi cahil cüheyla heriflere teslim etti abd açısından mis gibi durum antidemokratik istedğin gibi yönetebileceğin her şekilde kullanabileceği bir düzen kurdurdu orada yazık oradaki insanlara

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Garipoğlu ailesi kimdir? Cem Garipoğlu'nun babası ve annesi kim? Hayyam Garipoğlu kimdir? Garipoğlu ailesi hakkındaki detaylar... Cem Garipoğlu olayı nedir? Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u neden öldürdü? Münevver Karabulut cinayeti ne zaman oldu? IMEI kayıt ücretine zam mı geliyor? IMEI kayıt ücretine ne kadar olacak? Cem Garipoğlu ne zaman ve neden öldü? Münevver Karabulut cinayeti nasıl ortaya çıktı? SON DAKİKA: Cem Garipoğlu'nun mezarı ne zaman açılacak? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede? Cem Garipoğlu'nun mezarı neden açılacak? Münevver Karabulut cinayeti olayı nedir? Sana Değer Dora kimdir? Sana Değer programı konukları kim? Dora ve Ahmet Altınbaşak kimdir? Kızıl Goncalar 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar 20. bölüm fragmanı izle! Mansur Yavaş CHP'den istifa edecek mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });