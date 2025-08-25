Takip edildiğini fark eden genç kız, polisi aradığı sırada sığınmacı tarafından öldürüldü

Hollanda'da 17 yaşındaki Lisa, bisikletiyle evine dönerken kendisini takip eden bir kişi fark etti. Yardım istemek için polisi aradığı sırada saldırıya uğradı ve bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Polis, Lisa'nın cansız bedenini Johan Cruijff Arena yakınlarındaki yol kenarındaki bir hendekte buldu. Genç kız, arkadaşlarıyla gece dışarıdayken saldırıya uğramış ve yanında bisikleti bulunuyordu.

Olayın baş şüphelisi, 22 yaşındaki bir sığınmacı. Şüpheli, olaydan dört gün önce Amsterdam'da bir kadına tecavüz etmek suçundan gözaltına alınmıştı ve beş gün öncesinde başka bir kadına da saldırdığı iddia ediliyor.

Lisa'nın vahşice öldürülmesi, Hollanda'da büyük bir öfke dalgası yarattı. Ülke genelinde kadın hakları ve güvenliği için "Geceyi Geri Al" kampanyası başlatıldı. Sosyal medyada paylaşılan şiirler ve mesajlar, Lisa'nın son anlarını ve kadınların sokaklarda güvenle yürüyebilmesi gerektiğini vurguladı.

Rotterdam'da yaklaşık 500 kişi, "Kadın Cinayetlerine Karşı Yürüyüş" düzenledi. Ajax futbol kulübünün maçında da tribünler Lisa anısına sessiz kaldı ve pankartlar açıldı.

Polis, Lisa'nın evine dönerken son 7 dakikasının güvenlik kamerası görüntülerinin eksik olduğunu açıkladı. O sırada yoldan geçen scooter sürücüsü, açık renkli bir kamyonet ve küçük bir otomobilin sürücülerine ulaşmak için çağrıda bulunuyor.

Lisa'nın ailesi büyük bir yıkım yaşadıklarını belirterek mahremiyet talebinde bulundu:

"Kalplerimiz kırık. Lisa'nın kaybını huzur içinde anabilmek istiyoruz."

Olay, Hollanda'da sığınmacı politikalarını yeniden gündeme taşıdı. Aşırı sağcı lider Geert Wilders, ülkenin sığınmacılara kapatılması gerektiğini savundu. Hollanda'da 29 Ekim'de erken seçim yapılacak.