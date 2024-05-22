Üye Girişi
Haberler

Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki üst düzey yetkililer için yapılan cenaze törenleri ikinci gününde de devam ediyor. Tahran'da on binlerce kişinin saf tuttuğu cenaze namazını, İran dini lideri Ali Hamaney kıldırdı.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki üst düzey yetkililer için İran'ın başkenti Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.

Tahran Üniversitesi'ndeki cenaze namazını İran dini lideri Ali Hamaney kıldırdı. Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekiler için Azadi Meydanı'na kadar tören düzenlenecek. Namaz sonrası, vatandaşların toplu taşıma ile bölgeye gelmeleri istendi.

Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı

İLK TÖREN TEBRİZ'DE GERÇEKLEŞTİ

Reisi ve heyeti için ilk tören dün Tebriz'de gerçekleştirildi. Sivil ve askeri yetkililerin katıldığı törende cenazeler büyük bir kalabalığın katılımıyla, dualar ve ağıtlar eşliğinde Şüheda Meydanı'ndan Musalla Meydanı'na götürüldü. Merasimler Tebriz'in ardından Kum kentinde devam etti. Cenazelerin yarın düzenlenecek törenle defnedilmesi bekleniyor. Cenazeye Türkiye adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak.

Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı

NE OLDU?

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi. İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı. Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.

9 kişinin hayatını kaybettiği helikopterde Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 üst düzey askeri yetkili ve mürettebat bulunuyordu.

Reisi'nin yerine geçici olarak yardımcısı Muhammed Muhbir getirildi. Ülkede Cumhurbaşkanlığı Seçim 28 Haziran'da yapılacak.

İşte cenaze töreninden kareler;

Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı

Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı

Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı

Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya

İbrahim Reisi Ali Hamaney Helikopter Tahran İran Dünya Güncel Haberler

En beğenilen siyasetçiler anketi! Zirvede sürpriz bir isim var

En beğenilen siyasetçiler anketi! Zirvede sürpriz bir isim var

 Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun

Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun

 34 yıl sonra yeni dönem! Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği yürürlüğe girdi, yetki artık Cumhurbaşkanı'nda

34 yıl sonra yeni dönem! Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği yürürlüğe girdi, yetki artık Cumhurbaşkanı'nda

Bakmadan Geçme

Seferberlik ve savaş hali yönetmeliği nedir? Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Ebru Polat kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ebru Polat kaç yaşında, nereli? Ebru Polat biyografisi! MEB İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMASI Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? Öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları ne zaman belli olur? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 22 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Adanaspor satılıyor mu? Adanaspor nereye satılacak? 22 Mayıs hangi burç? 22 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 22 Mayıs tarihi hangi burç olur? SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? AFAD/Kandilli Rasathanesi deprem mi oldu? Beşiktaş- Trabzonspor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası final maçı saat kaçta, hangi kanalda? 22 MAYIS 2024 TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam TV'de ne var? Hangi diziler yayınlanacak? Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8, Show TV 22 Mayıs hangi burç? 22 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 22 Mayıs tarihi hangi burç olur? İran'da seçimler ne zaman 2024? İran'da seçimler nasıl olur? GELİNİM MUTFAKTA 22 MAYIS 2024 CANLI İZLE Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 22 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Şaban Ataş'ın katilleri tutuklandı! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 22 Mayıs Çarşamba Survivor yeni bölüm! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 22 Mayıs dün gece deprem mi oldu?
Anlaşma tamam gibi! 1. Lig takımı Adanaspor satılıyor

Anlaşma tamam gibi! 1. Lig takımı Adanaspor satılıyor
500

Yorumlar (7)

Ben bilmemm:

Bizden diyanet işleri başkanı ve Cübbeli katılmalı törene. Hem belki orada kalırlar...

13
8
yanıtYanıtla
Hakan Celik:

toprağı bol olsun (-1)

7
13
yanıtYanıtla
aRMa 1979:

Hava gazı

11
0
yanıtYanıtla
Cem Demirkaya:

Mahşeri kalabalık mı başlığa bak Habere bak

10
0
yanıtYanıtla
Ömer Can:

anlaşılan haberciler mahşeri yaşadığı için başlığı böyle atmışlar kusurlarına bakılmaz

yanıt7
yanıt0
Ömer Can:

fazla ağlamak ölüye zarar verir ölen öldü biz geleceğe bakalım

6
1
yanıtYanıtla
Hakan:

Yarısı ağlıyor

0
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title