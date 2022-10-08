Tacikistan ve Belarus liderlerinden Putin'e ilginç doğum hediyesi! Biri kavun diğeri traktör gönderdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum günü Grozni'de kutlandı. Çeçenistan lideri Kadirov'un önderliğinde binlerce kişi bölgeye akın ederken Tacikistan Başkanı İmamali Rahmanov ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko da törene katıldı. Rahmanov, Putin'e 70 kilo kavun hediye ederken Luşakenko ise bir traktör hediye etti.

Rusya lideri Vladimir Putin'in 70. doğum günü, Çeçenistan'da kutlandı. Rus yanlısı, Çeçen lider Kadirov'un önderliğinde binlerce güvenlik gücü Grozni'de toplandı.

KAVUN VE TRAKTÖR HEDİYE ETTİLER

Grozni'de Putin'in doğum günü kapsamında bulunan Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahmanov, Rusya liderine doğum günü hediyesi olarak bir kamyon dolusu "kavun", Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise traktör hediye etti.

KADİROV'DAN BİRLİK VURGUSU

Putin'in doğum gününde söz alan ve birlik ve beraberlik vurgusu yapan Kadirov, "Rusya Federasyonu'nun halkları başkanımızın etrafında birlik oldu" diyerek Putin'in doğum gününü kutladı.

PLAKET VERİLDİ

Öte yandan Donetsk'teki ayrılıkçı hükümetin başkanı Denis Pushilin de törende hazır bulundu. Pushilin, Ukrayna Savaşında Rus ordusuna verdiği askeri destek nedeniyle Kadirov'a plaket verdi.