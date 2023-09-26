Suudi Arabistan, Yemen sınırında Husiler tarafından düzenlenen saldırıyı kınadı

Suudi Arabistan, Husiler tarafından düzenlenen ve Bahreynli 2 askerin ölümüne neden olan saldırıyı kınadı. Husilere silah akışının durdurulması ve BM kararlarının ihlal edilmesinin önlenmesi çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan, Yemen sınırında Husiler tarafından düzenlenen ve Bahreynli 2 askerin ölümüne neden olan saldırıyı kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Husilerin dün Yemen sınırındaki Suudi Arabistan topraklarına insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bahreynli 2 askerin ölümüne neden olan saldırının kınandığı açıklamada, Husilere silah akışının durdurulması ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının ihlal edilmesinin önlenmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada Bahreyn yönetimi ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa dilendi.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığından dün yapılan açıklamada, Husilerin, Yemen sınırındaki Suudi Arabistan topraklarında Arap koalisyon güçleri bünyesinde görev alan Bahreynli askerlerin mevzilerine İHA ile düzenlediği saldırı sonucu 2 askerin öldüğü, bazı askerlerin de yaralandığı bildirilmişti.

Açıklamada, Husi saldırısının, "Yemen'deki savaşın tarafları arasında askeri operasyonların durmuş olmasına rağmen" gerçekleştiğine işaret edilmişti.

Yemen'deki iç savaş ve siyasi çözüm çabaları

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 9 yıldır süregelen krizi sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmanın hazırlanması için Suudi Arabistan ve Umman aylardır Yemen hükümeti ile Husiler arasında arabuluculuk yapıyor.