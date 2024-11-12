Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman: İsrail Gazze'de soykırım yapıyor

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini "soykırım" olarak tanımladı ve kınadı.

Bu açıklama Gazze savaşının başından bu yana Riyad'ın en sert açıklamalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Riyad yönetimi, 1948'de kurulan İsrail devletini hiçbir zaman tanımadı.

Bin Selman bu mesajı ülkesinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi’nin açılışında verdi.

Veliaht Prens, İsrail'in Lübnan ve İran'a yönelik saldırılarını da eleştirdi ve Tahran’a yeni bir saldırı düzenlememesi çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da açılış konuşmasında İsrail’e tecrit ve silah ambargosu uygulanması çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı, Netanyahu hükümeti ile tüm ticaretin bitirilmesini de istedi.

Riyad’daki zirvede Muhammed bin Selman ve Erdoğan birebir de görüştü.

Selman'ın babası Kral Selman şu anda 88 yaşında. O öldüğünde MBS önümüzdeki 50 yıl boyunca Suudi Arabistan'ı yönetebilir.

Trump başkanlığı da gündemdeydi

Riyad’daki yüksek katılımlı zirvede Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşü de gündemdeydi.

Bölge liderleri Trump’ın İsrail’e yakınlığını kabul ediyor. Buna karşın yeni başkanın, İsrail üzerindeki nüfusunu kullanarak savaşı bitirecek bir anlaşma yapabileceği düşünülüyor

Suudi Arabistan'da Trump’a, Joe Biden'dan çok daha olumlu bir bakış var.

Trump ilk döneminde Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı. Benzer bir siyasetle, İsrail'in tanıyan bir deklarasyonu da imzalayarak Müslüman dünyayı kızdırdı.

Donald Trump'ın ilk döneminde bölge politikası

BAE ve Bahreyn'in İsrail'le ilişkilerini tam diplomatik bağlar kurarak normalleştirme anlaşması, Körfez ülkelerinin İsrail'e karşı onlarca yıllık boykotunu sona erdirmişti.

7 Ekim 2023'ün hemen öncesinde Amerikalıların, İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri normalleştirecek, tarihi bir anlaşma için çalıştığı biliniyordu.

Hamas'ın İsrail’e düzenlediği 7 Ekim 2023'teki saldırıda yaklaşık 1.200 kişi öldürüldü ve 251 kişi rehin alındı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik savaşında ise ölenlerin sayısı 44 bine yaklaştı.

BM İnsan Hakları Ofisi'nin raporuna göre, altı aylık bir sürede doğrulanan ölümlerin yaklaşık yüzde 70'i kadın ve çocuklardan oluşuyordu.

İsrail sivilleri korumak için elinden geleni yaptığını savunuyor.