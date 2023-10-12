Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Gazze Şeridi'ndeki son durumu ele aldı. Bin Selman, Gazze'deki askeri gerilimin düşürülmesi ve ablukanın kaldırılması için çaba göstereceklerini belirtti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Gazze Şeridi'ndeki son durumu ele aldı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Gazze Şeridi'ndeki son durumu ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre Bin Selman, Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi ve çevresinde yaşanan askeri gerilime ilişkin gelişmeler ele alındı.

Masum sivillerin hayatına mal olan askeri saldırıların durdurulması gerektiğini vurgulayan Bin Selman, Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın kaldırılması ve mevcut gerilimin düşürülmesi için ülkesinin yoğun çabalarını sürdüreceğini kaydetti.

Filistin halkına meşru haklarını garantileyecek barış sürecinin yeniden başlatılması için sükuneti sağlama çalışmalarının kaçınılmazlığına işaret eden Bin Selman, Suudi Arabistan'ın ne olursa olsun sivillerin hedef alınmasını reddettiğini belirtti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 29 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda ise 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.