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Suudi Arabistan ve BAE, İran'ın operasyonu öncesi ABD'ye bilgi sızdırmış

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ABD baskısı altında olan Suudi Arabistan ve BAE'nin, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı öncesinde operasyona ilişkin istihbarat bilgilerini Washington yönetimiyle paylaştığı ortaya çıktı.

İRANLI YETKİLİLER SALDIRI ÖNCESİ BİLGİ VERMİŞTİ

İran'ın İsrail'e saldırmasından iki gün önce İranlı yetkililer, hava sahalarını korumak amacıyla Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerindeki muhataplarını İsrail'e yönelik planlanan saldırı konusunda bilgilendirmişti.

ABD İLE GİZLİCE ANLAŞTILAR

Wall Street Journal'a konuşan Mısır ve Suudi Arabistan'daki kaynaklara göre, birçok Arap hükümeti İsrail'e yardım etmenin İran'a zarar verme riskinden korktuğunu ancak ABD ile yapılan görüşmelerin ardından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri saldırıyla ilgili istihbarat paylaşma konusunda gizlice anlaştılar.

ÜRDÜN HAVA SAHASINI ABD'YE AÇTI

Ürdün, hava sahasının ABD ve savunmada yer alan diğer ülkeler tarafından kullanılmasına izin verdi ve ayrıca İran füzelerinin ve insansız hava araçlarının önlenmesine yardımcı olmak için kendi uçağını kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan İsrail İran Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

aRMa 1979:

Islam ummeti diye bir birlik hic oolmadi olmayacak.

90
3
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DODOK DODOK:

Binlerce yıl Peygamberler ile ıslah edilemeyen coğrafyada, birlik ve beraberlik asla oluşamaz. Vesselam...

47
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Cihan Şimşek:

zaten fake saldırı haber yapmaya değmez

25
3
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hakan sorgular:

efendilerine biat edecekler tabi sözde müslümanlar

20
0
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Fatihaziz:

satan satana

19
0
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Nuri Aga:

Müslüman Arap dünyasından başka ne beklenir ki? ABD nin oyuncağı olmuşlar. Biz de burada İsrail mallarını boykot edelim... Aslında tüm Müslüman dünyası Suudi Arabistan boykot edip 2 sene hac umre ziyaretlerine gitmeseler bunlar bu kadar azıtmazlar.

16
1
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mehmet:

yalaka araplar. sözde ürdün ün filistinli yarısı

16
0
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Kemal Aslan:

Musluman devletleri bunlari yapiyorsa ben musluman degilim benim gorusum musluman dinini kokten kaldiralim japonlar gibi dinsiz olalim belki bizim insanlik adina cok iyi olacagini dusunuyorum...

3
11
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Köfteci Jardel:

Alın size ümmet kardeşliği. Bu Araplar, geçen yüzyıl Türk askerine ihanet edip, İngilizler ile birlik olarak askerimizi sırtından hançerlemediler mi? Siyonistler ile birlik olmadılar mı? Askerimizi asit havuzlarına sokmak, kafalarını kesmek, karınlarını deşip altın aramak gibi işlere imza atmadılar mı?

2
0
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