Suudi Arabistan İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesine baskın düzenlemesini kınadı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesine düzenlediği baskını ve Ürdün Sahra Hastanesinin çevresini bombalamasını şiddetle kınadığını açıkladı. Uluslararası hukukun ihlal edildiği belirtilen açıklamada, İsrail'in çocuklar, kadınlar ve sivillere yönelik ihlalleri karşısında uluslararası hesap verme mekanizmalarının harekete geçirilmesi çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesine baskın düzenlemesine tepki gösterdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail güçlerinin, Gazze'deki Şifa Hastanesine baskın düzenlemesini ve Ürdün Sahra Hastanesinin çevresini bombalamasını şiddetle kınıyoruz." denildi.

Yapılanların, uluslararası hukukun açık bir şekilde ihlali olduğu belirtilen açıklamada, İsrail güçlerinin çocuklar, kadınlar ve sivillere yönelik devam eden ihlalleri karşısında uluslararası hesap verme mekanizmalarının harekete geçirilmesi çağrısında bulunuldu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde Şifa Hastanesini basması

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine dün baskın düzenlemişti.

İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesine düzenlediği baskında "katliam" yapmasına karşı uyarıda bulunarak, sağlık personeli, yaralılar ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin güvenliğinden İsrail'i, ABD'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tutmuştu.

İsrail, Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesinin de çevresini bombalamış; Ürdün ordusu, hastanede çalışan 7 personelinin, İsrail bombardımanında yaralanan Filistinlilere müdahale ettiği sırada hedef alındığını duyurmuştu.