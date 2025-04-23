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Suudi Arabistan'dan Mekke'ye Giriş Yasağı

Suudi Arabistan'dan Mekke'ye Giriş Yasağı
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Suudi Arabistan, çalışma izni veya hac vizesi bulunmayan yabancıların Mekke'ye girişini yasakladı. Uygulama, hacıların güvenliğini sağlamak ve giriş-çıkışları düzenlemek adına alınmış bir önlem.

SUUDİ Arabistan, bugünden itibaren çalışma izni ya da hac vizesi bulunmayan veya Mekke'den verilmiş bir oturum kimliği olmayan yabancıların Mekke'ye girişinin yasaklanacağını duyurdu.

Suudi Arabistan, hac vizesi, geçerli çalışma izni veya Mekke kaynaklı oturum kimliği bulunmayan yabancıların Mekke'ye girişine izin verilmeyeceğini duyurdu. Yerel medyada yer alan haberlere göre, uygulamanın amacı olarak, Mekke'ye giriş-çıkışların düzenlenmesi, yalnızca yetkili kişilerin şehirde bulunmasının sağlanması ve hacıların güvenliğinin temin edilmesi gösterildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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