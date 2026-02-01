Haberler

Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz

Güncelleme:
İran ile ABD arasındaki gerilim git gide tırmanırken bölgede sıcak bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan, İran'a yönelik herhangi bir askeri operasyonda hava sahasının kullanılmasına izin vermeyeceğini net şekilde ilan ederken, dış basın bu kararı ABD'nin bölgedeki askeri seçeneklerini daraltan kritik bir diplomatik mesaj olarak yorumladı.

  • Suudi Arabistan, hava sahası ve topraklarının İran'a karşı herhangi bir askeri operasyon için kullanılmasına izin vermeyeceğini açıkladı.
  • Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde bu kararı vurguladı.
  • Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Washington'a hava sahalarını İran'a karşı bir operasyon için açmayacaklarını bildirdi.

Orta Doğu'daki gerilim, ABD ile İran arasında tırmanırken Suudi Arabistan'dan gelen son diplomatik adım bölgesel dengeleri sarsacak nitelikte oldu. Londra merkezli Asharq Al-Awsat haber ajansının aktardığına göre Suudi Arabistan, hava sahası ve topraklarının İran'a karşı herhangi bir askeri operasyon için kullanılmasına izin vermeyeceğini açıkladı. Bu mesaj, Riyad'ın Washington'a yönelik çok net bir sınırlama koyduğunu ortaya koydu.

PEZEŞKİYAN İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, krallığın hiçbir tarafın hava sahasını veya kara topraklarını İran'a saldırı amacıyla kullanmasına müsaade etmeyeceğini vurguladı. Prens, egemenlik ilkesine bağlılıklarını ve bölgesel güvenlik ile istikrarın sağlanması için diyaloğu tercih ettiklerini ifade etti.

GERİLİM TIRMANIRKEN OLAY MESAJ

Bu açıklama, ABD'nin İran'a olası bir saldırı planı veya hava harekâtı ihtimali üzerine yükselen tansiyonun ortasında geldi. Wall Street Journal'ın haberine göre hem Suudi Arabistan hem de Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez müttefikleri, Washington'a doğrudan mesaj göndererek hava sahalarını böyle bir operasyon için açmayacaklarını bildirdi.

ABD'NİN SEÇENEKLERİNİ SINIRLAYACAK

Dış basında yer alan analizlere göre Riyad'ın bu çıkışı, ABD'nin bölgesel askeri seçeneklerini diplomatik ve lojistik anlamda sınırlıyor. Wall Street Journal bu durumu "Trump yönetiminin seçeneklerinin daralması" olarak değerlendirirken, Suudi ve BAE tavrının Washington'un askeri planlamasını zorlaştırdığına dikkat çekti.

Öte yandan Suudi savunma çevreleri içinde görüş ayrılıkları olduğu da yansıyor. Bazı yetkililer Washington'da yaptıkları görüşmelerde İran'a sert bir tepki verilmemesinin bölge için daha tehlikeli sonuçlar doğuracağını ifade etti. Bu durum, Riyad'ın resmî söylemi ile bazı iç değerlendirmeler arasında stratejik bir denge arayışını gösteriyor. Bu adım, Orta Doğu'daki gerginliklerin sadece askeri değil, aynı zamanda diplomatik ve jeopolitik bir stratejik savaşa dönüştüğünü işaret ediyor. Riyad'ın tavrı, İran'la doğrudan bir çatışmanın önüne geçme gayreti olarak yorumlanırken, bölge aktörlerinin askeri müdahale seçeneklerine olası bir ağırlık verme niyeti konusunda soru işaretleri doğuruyor.

Erdem Aksoy
Yorumlar (11)

Haber YorumlarıSeyYah Saruhanli:

dogru olan bu zaten türkiyede izin vermemeli dicemde baştaki direk izin verir yeterki trump bey istesin.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMÜNİR VERİVER:

dostum tıramp

yanıt1
yanıt0
Haber Yorumlarıİsmail Zeynep:

Türkiye hava sahasını açar anlaşma karşılığı

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAnamurlu:

Pek inandırıcı değil

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLeven Ergün:

TROMPP SANA MUZ VAR BALLU

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıÜnal Karabas:

onlar izin vermesin bizim türkiyemiz izin verir hem de seve seve

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

Adam ol böyle

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

