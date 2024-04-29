Suudi Arabistan'da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı

Suudi Arabistan'ın Medine kentini esir alan sel suları önüne kattığı çok sayıda aracı götürdü.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ SELE NEDEN OLDU

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde bir süredir etkili olan şiddetli yağışlar seli de beraberinde getirdi. Sel felaketi nedeniyle şehirde hayat durma noktasına geldi.

MEDİNE'DE ARAÇLAR SEL SULARINA KAPILDI

Şehrin sokakları sular altında kaldı. Sel sularına kapılan çok sayıda araç zarar gördü. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.