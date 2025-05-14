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Suudi Arabistan'da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald's şubesi kuruldu

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ABD Başkanı Donald Trump, dört günlük Orta Doğu turunun ilk ayağı olan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından görkemli bir törenle karşılandı. Trump'ın fast food sevgisi nedeniyle Kraliyet Sarayı bahçesine mobil McDonald's şubesi bile kuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dört günlük Orta Doğu turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından karşılanıp başkent Riyad'da Kraliyet Sarayı'nda büyük bir protokolle ağırlandı. Trump'ın göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapması nedeniyle, yetkililer bu ziyarete ekstra özen gönderdi.

Suudi Arabistan'da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald's şubesi kuruldu

ÖZEL STAND KURULDU

Öyle ki fast food tutkusu ile bilinen Trump için Suudi yetkililer, Kraliyet Sarayı bahçesine mobil bir McDonald's standı bile kurdurdu. Bu jest, Trump'ın damak zevkine özel olarak planlandı.

Suudi Arabistan'da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald's şubesi kuruldu

HAMBURGER BAĞIMLISI

Trump fast food bağımlılığını kabul etmese de kişisel konutundaki ve Beyaz Saray'daki aşçıları, başkanın güne McDonald's'tan Big Mac yemeden başlayamadığını dile getiriyor.

Suudi Arabistan'da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald's şubesi kuruldu
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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