Suudi Arabistan'da halk Cadılar Bayramı'nı kutladı! Sokaklarda ilginç görüntüler oluştu

Dünyanın farklı kentlerinde kutlanan Cadılar Bayramı'ndan renkli görüntüler geliyor. Eğlence sektöründen kadın haklarına kadar birçok alanda köklü değişikliklere imza atmaya devam eden Suudi Arabistan'da yasakların kalkmasının ardından sokaklarda farklı görüntüler oluştu. Riyad'ta vatandaşlar kostüm ve maskeleriyle Cadılar Bayramı'nı kutladı. Görüntülere tepki gösterenler kadar, "Ameller niyetlere göredir. Sadece eğlenmek için buradayım" diyenler de vardı.

Cadılar Bayramı, dünyanın birçok ülkesinde kutlanmaya devam ediyor. Suudi Arabistan sokakları da bu bayramdan nasibini aldı.

"AMELLER NİYETLERE GÖREDİR"

Riyad sakinleri, kutlanmasına izin verilen etkinlikte bir araya geldi. Görüntülere tepki gösterenler kadar, "Ameller niyetlere göredir. Sadece eğlenmek için buradayım" diyenler de vardı.

KOSTÜMLERİYLE SOKAKLARA ÇIKTILAR

Etkinlikler için farklı kostümler giyen ve yüzlerini boyayan Suudi vatandaşlar, sokaklarda renkli görüntüler oluşturdu "Riyad Sezonu"nun bir parçası olarak düzenlenen ve "Korkunç Hafta Sonu" olarak adlandırılan etkinlikte bir araya gelen eğlence düşkünlerinin halleri, sosyal medyada gündem oldu.