Suudi Arabistan, 2 Yemenliyi terör suçlarından idam etti

Suudi Arabistan yönetimi, 'terör' suçlarından hüküm giymiş 2 Yemenli hakkında 'ölüm cezası'nı uyguladı. Yemen uyruklu Abdurrahman Farid Amir el-Merri ve Muhammed Salah Amr el-Merri'nin bir terör örgütüne katıldıkları, destekledikleri ve liderine biat ettikleri belirtildi. Kendilerine atfedilen konularla ilgili yetkili mahkemeye sevk edilen söz konusu kişilerin idamına hükmedildiği aktarılan açıklamada, ölüm cezasının Riyad'da infaz edildiği bildirildi.

Suudi Arabistan yönetimi, "terör" suçlarından hüküm giymiş 2 Yemenli hakkında "ölüm cezası"nı uyguladı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yemen uyruklu Abdurrahman Farid Amir el-Merri ve Muhammed Salah Amr el-Merri'nin bir terör örgütüne katıldıkları, destekledikleri ve liderine biat ettikleri" belirtildi.

Abdurrahman'ın Suudi Arabistan içinde bir terör operasyonu gerçekleştirmek, güvenlik görevlilerine suikast girişiminde bulunmak, örgütün unsurlarına yardım etmek ve terör operasyonları için eleman toplama hazırlığı için bir terör oluşumu kurduğu vurgulanan açıklamada, Ayrıca terör operasyonlarını yürütmek için çok sayıda patlayıcı, makineli tüfek, mühimmat, patlayıcı kemer bulundurduğu ve aranan kişileri sakladığı aktarıldı.

Açıklamada, Muhammed'in de Suudi Arabistan'da terör operasyonları yürütmek için bir terör oluşumuna katıldığı, askeri araçları hedef almak için patlayıcı yerleştirdiği, terör eylemlerinde kullanmak üzere güvenlik, askeri alanlar hakkında bilgi topladığı kaydedildi.

Kendilerine atfedilen konularla ilgili yetkili mahkemeye sevk edilen söz konusu kişilerin idamına hükmedildiği aktarılan açıklamada, ölüm cezasının Riyad'da infaz edildiği bildirildi.

Açıklamada söz konusu kişilerin yaşlarına ve mensubu oldukları terör örgütüne yönelik bilgi verilmedi.