Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi
Türkiye'de halen 2 milyon 370 bin Suriyeli geçici koruma statüsü kapsamında yaşamını sürdürürken, dönüşlerin yavaş ilerlemesi hükümeti harekete geçirdi. Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti kaldırıldıktan sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da devreye girmesiyle geçici koruma statüleri de kademeli şekilde kaldırılacak. Suriyeliler ikamet etme iznine tabi olacak, oturma izni alamayanlar kaçak sayılacak.

  • Türkiye'de geçici koruma statüsü kapsamında yaşayan Suriyelilerin sayısı 2 milyon 370 bindir.
  • Geçici koruma altındaki Suriyelilere sunulan ücretsiz sağlık hizmetleri kaldırılmış ve katkı payı ödemesi zorunlu hale getirilmiştir.
  • Geçici koruma statüsü kaldırılan Suriyelilerin Türkiye'de kalabilmesi için ikamet izni alması gerekecek ve bu izin için düzenli iş, konut, sağlık sigortası gibi kriterler aranacaktır.

Suriye'de savaşın sona erdiği 8 Aralık 2024'ten bu yana geçen bir yıllık sürede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı yaklaşık 600 bin olarak kayıtlara geçti. Buna karşın, halen 2 milyon 370 bin Suriyeli geçici koruma statüsü kapsamında Türkiye'de yaşamını sürdürüyor. Dönüşlerin yavaş ilerlemesi üzerine güvenlik bürokrasisi tarafından bazı düzenlemeler hayata geçirilse de bu adımların beklenen etkiyi oluşturmadığı belirtiliyor.

"GEÇİCİ KORUMA STATÜLERİNİN KALDIRILMASI ÖNERİLDİ"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre sürecin hızlandırılması amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Avrupa'daki uygulamalara benzer şekilde Suriyelilerin geçici koruma statülerinin tek seferde kaldırılması önerildi. Ancak Erdoğan'ın, Türkiye'nin başından bu yana benimsediği gönüllü geri dönüş ilkesini hatırlatarak zorlayıcı uygulamalara karşı çıktığı ifade edildi. Bu nedenle geçici koruma statüsünün kaldırılmasının aşamalı olarak uygulanması ve dönüşlerin kademeli tedbirlerle teşvik edilmesi kararlaştırıldı. İlgili bakanlıklar ve kurumlar bu doğrultuda yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETLERİ KALDIRILDI

Bu kapsamda atılan ilk adım, geçici koruma altındaki Suriyelilere sunulan ücretsiz sağlık hizmetlerinin kaldırılması oldu. Yeni yıl itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle Suriyelilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için katkı payı ödemesi zorunlu hale getirildi. Güvenlik kaynakları, bu uygulamanın geri dönüş kararlarını hızlandıracağı görüşünde.

TÜRKİYE'DE KALABİLMEK İÇİN İKAMET İZNİ GEREKECEK

Bir sonraki aşamada ise geçici koruma statülerinin kademeli olarak sona erdirilmesi planlanıyor. Statüsü kaldırılan Suriyelilerin Türkiye'de kalabilmesi için ikamet izni alması gerekecek. Ancak ikamet izni şartlarının oldukça sıkı olduğu vurgulanıyor. Güvenlik kaynaklarına göre, ikamet izni için düzenli bir iş, konut, geçerli kira sözleşmesi, sağlık sigortası ve yeterli maddi imkân gibi kriterler aranacak. Şartları sağlayamayanların ülkelerine dönmek zorunda kalacağı, aksi halde kaçak duruma düşecekleri ifade ediliyor. Bu uygulamaların, geri dönüşleri hızlandırmasının beklendiği belirtiliyor.

BM FONLARI DA DÖNÜŞ SÜRECİNDE DEVREYE ALINACAK

Öte yandan, Suriyelilerin dönüş sürecinde Birleşmiş Milletler'den sağlanan fonların da devreye alınacağı kaydediliyor. Ülkesine dönmek isteyen Suriyelilere BM kaynaklarından maddi destek verilmesi ve yol masraflarının karşılanması planlanıyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
