Suriyeli genç kız: 7 yıldır çok iyi ağırladınız, Türkiye'ye teşekkür ederiz

Halep'in muhalifler tarafından kontrol altına alınmasının ardından Hatay ve çevre illerde yaşayan Suriyelilerin ülkelerine geçişleri devam ediyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na sabahın erken saatlerinde gelen Suriyeli aileler, burada yapılan pasaport ve evrak kontrolünden sonra gümrükte çıkarak Halep'e gidiyor.

"7 YILDIR ÇOK İYİ AĞIRLADINIZ"

Hatay'da yaşayan ve 8 kişilik ailesi ile birlikte Cilvegözü'ne gelip buradaki işlemlerin ardından Halep'e gidecek olan Aya Abdusselam, Türkiye'ye teşekkür etti. Abdusselam, "7 yıldır Türkiye'deyim. Hatay'da yaşıyordum. Halep kurtarıldı. Memleketimize gidiyoruz. Tüm Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. 7 yıldır çok iyi ağırladınız. Hepinize çok teşekkür ederiz. Sağ olun" dedi.