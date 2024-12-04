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Suriyeli genç kız: 7 yıldır çok iyi ağırladınız, Türkiye'ye teşekkür ederiz

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Hatay ve çevre illerde yaşayan Suriyelilerin, Halep'in muhalifler tarafından kontrol altına alınmasının ardından ülkelerine dönüşleri başladı. 7 yıllık Türkiye yaşamının ardından memleketine dönen Aya Abdusselam, Türkiye'ye teşekkür etti.

Halep'in muhalifler tarafından kontrol altına alınmasının ardından Hatay ve çevre illerde yaşayan Suriyelilerin ülkelerine geçişleri devam ediyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na sabahın erken saatlerinde gelen Suriyeli aileler, burada yapılan pasaport ve evrak kontrolünden sonra gümrükte çıkarak Halep'e gidiyor.

Halep'e dönen Suriyeli genç kız: 7 yıldır iyi ağırladınız, Tüm Türkiye'ye teşekkür ederiz

"7 YILDIR ÇOK İYİ AĞIRLADINIZ"

Hatay'da yaşayan ve 8 kişilik ailesi ile birlikte Cilvegözü'ne gelip buradaki işlemlerin ardından Halep'e gidecek olan Aya Abdusselam, Türkiye'ye teşekkür etti. Abdusselam, "7 yıldır Türkiye'deyim. Hatay'da yaşıyordum. Halep kurtarıldı. Memleketimize gidiyoruz. Tüm Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. 7 yıldır çok iyi ağırladınız. Hepinize çok teşekkür ederiz. Sağ olun" dedi.

Halep'e dönen Suriyeli genç kız: 7 yıldır iyi ağırladınız, Tüm Türkiye'ye teşekkür ederiz

Halep'e dönen Suriyeli genç kız: 7 yıldır iyi ağırladınız, Tüm Türkiye'ye teşekkür ederiz

Suriyeli genç kız: 7 yıldır çok iyi ağırladınız, Türkiye'ye teşekkür ederiz
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

İnşallah tüm mülteciler döner

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