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Ahmed el Şara kadın bakanın elini sıkmadı

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Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları, Heyet Tahrir Şam lideri Ahmed el Şara ile görüşmek üzere Şam'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ahmed el Şara'nın Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'ın elini sıkmaması dikkat çekti.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkede kurulan yeni yönetim, hem iç hem dış politikada önemli değişikliklere imza atmaya devam ediyor.

ÜST DÜZEY ZİYARET

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye kritik bir ziyaret gerçekleşti. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'nun bugün başkent Şam'da Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed el Şara ile görüştü.

HTŞ öncülüğündeki grupların Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi ve Beşar Esad yönetiminin yıkılması sonrası Avrupa Birliği'nden (AB) Suriye'ye yapılan bakan düzeyindeki ilk ziyaret oldu.

ELİNİ SIKMADILAR

Görüşme sırasında dikkat çeken anlar yaşandı. Ahmed el Şara, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un elini sıkmadı.

Ahmed el Şara kadın bakanın elini sıkmadı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (29)

Haber Yorumlarıekrem celebi :

o zaman neden surıyeye gıttınız..amacınız nedır bırılerını aracılığını yapıp goz dagımı verıyorsunuz...turkıye vatandası surıyenın arkasındadır

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Yorum Beğenme27
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Haber YorumlarıFatih Öztürk:

Madem adamı saymiyorsunuzda neden gidiyorsunuz peki?

Yorum Beğen120
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıCEZA :

biraz zaman geçince başka yerlerini sıkmaya giderler

Yorum Beğen83
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Haber YorumlarıVOLKAN POLAT null:

Allah Allah, tam tersi olması lazım değil miydi?

Yorum Beğen63
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Haber Yorumlarıcenk akyol:

kadın sakalı görünce korktu el şara sortla karsılaydı o zaman sıkardı elini önyargı

Yorum Beğen38
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Haber Yorumlarısercan tc:

bu sözde bakanlar pkk yı korumak için beton tüneller inşa ettiler lakin T ürk ordusu bu fransız beton fabrikasını imha etti, artık ne suriyede ne ortadoğuda nede afrikada sömürgeci fransa barınamaz

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıEmrah Aydin:

Devlet yönetmekten anlamam. O yüzden ben olsam nazikçe çıkış kapısına yönledirir arkalarından el sallardım.

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Haber YorumlarıNecati Ertem:

Arkadaslar Alman Gazetesi söyle yaziyor Colani Fransiz bakanin Elini sikti ama Alman bakanin Elini sikmadi yorum sizin

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Haber YorumlarıÇotanak:

bu Fransızlar Almanlar kadar iki yüzlü insanlar olamaz çıkarları olmasaydı oraya gelmezlerdi, bunlar gagalamdigi horozun sesini dinlemez

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Haber YorumlarıEkSeS:

içerde çıplaklar partisi yaparlar .. bu mu haber?

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