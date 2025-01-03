Ahmed el Şara kadın bakanın elini sıkmadı
Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları, Heyet Tahrir Şam lideri Ahmed el Şara ile görüşmek üzere Şam'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ahmed el Şara'nın Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'ın elini sıkmaması dikkat çekti.
Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkede kurulan yeni yönetim, hem iç hem dış politikada önemli değişikliklere imza atmaya devam ediyor.
ÜST DÜZEY ZİYARET
Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye kritik bir ziyaret gerçekleşti. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'nun bugün başkent Şam'da Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed el Şara ile görüştü.
HTŞ öncülüğündeki grupların Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi ve Beşar Esad yönetiminin yıkılması sonrası Avrupa Birliği'nden (AB) Suriye'ye yapılan bakan düzeyindeki ilk ziyaret oldu.
ELİNİ SIKMADILAR
Görüşme sırasında dikkat çeken anlar yaşandı. Ahmed el Şara, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un elini sıkmadı.