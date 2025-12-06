Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lübnan Başbakanı Selam ile Katar'da görüştü

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katar'daki 'Doha Forum 2025'in açılışında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştüğünü bildirdi. Selam, görüşmede, Lübnan ile Suriye arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi konularının ele alındığını kaydetti.