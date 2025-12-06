Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lübnan Başbakanı Selam ile Katar'da görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Lübnan Başbakanı Selam ile Katar'da görüştü
Güncelleme:
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forum 2025'te bir araya gelerek iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi tartıştı.

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katar'daki 'Doha Forum 2025'in açılışında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştüğünü bildirdi. Selam, görüşmede, Lübnan ile Suriye arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi konularının ele alındığını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
