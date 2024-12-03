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Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib'e geliyoruz

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Muhaliflere karşı sahada ağır kayıplar veren Suriye ordusu çarpıcı bir video yayınladı. Videoda, "İdlib'e geliyoruz" mesajı yer aldı. Silahlı muhalifler, 30 Kasım'da İdlib'in tamamına yakınını PKK/YPG terör örgütünün elinden almıştı.

Silahlı muhaliflerin yıllar süren suskunluğunu bozduğu Suriye adeta kaynıyor. Beşar Esad rejimi ve PKK terör örgütünün elinden Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ı birkaç gün gibi kısa bir sürede alan Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) başı çektiği silahlı muhalifler, ilerleyişini sürdürüyor.

SURİYE ORDUSU: İDLİB'E GELİYORUZ

Muhalif gruplar gözünü şimdi de Münbiç'e dikerken, sahada ağır zayiatlar veren Suriye ordusu çarpıcı bir video yayınladı. Videoda, "İdlib'e geliyoruz" mesajının yer alması dikkat çekti.

ESAD: DÜŞMANLARIMIZI MAĞLUP EDECEK KAPASİTEDEYİZ

Öte yandan Rusya'ya kaçtığı söylenen ancak Şam'daSuriye Devlet Başkanı Beşşar Esad geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Esad, "Tüm teröristlere ve onların destekçilerine karşı yerleşimlerimiz ve toprak bütünlüğümüz korumaya devam ediyoruz. Müttefik ve dostlarımızın yardımlarıyla, saldırılar ne kadar şiddetli olursa olsun onları mağlup edip ortadan kaldırabilecek kapasitedeyiz" demişti.

MUHALİFLER 30 KASIM'DA İDLİB'İ ALMIŞTI

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib'e geliyoruz
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıVEFA:

İdlip'teki bütün gerici, yobaz, bağnaz teröristleri temizleyip, insanları huzura kavuşturacaksanız, yolunuz açık, şansınız bol olsun!...

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Haber YorumlarıCEZA :

Gelin bekliyorlar ...

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Haber Yorumlarıİsmail oruç :

Bu adam ABD nin çıkarlarını korumaya çalışıyor,buna inanmayan ahmaktır.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Oğlum gelsen ne olur.sayende suriye toprakları tecavüze uğradı....

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Haber YorumlarıFahri URHAN:

Hadi ordan. Gidiyorlarmış pkk/ypg oraya yerleştiren siz değil misiniz? Teröristlere yol açmaya gidiyorsunuz ama yemezler.

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Haber Yorumlarıhikmet yaşar:

Suriye devletinin hiç ordusu yokmuş anlaşılan işit el nusra israil fetoşlar yandaşlar faşistler esata karşı savaşa girmişler arkalarında devlet var gelip her şeylerini türkiyeden alıyorlar

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Haber YorumlarıYunus Yıldız:

Nerede o yürek

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Yalan haber idlib başından beri sizin muhalif dediğiniz teröristlerin yuvasıydı halende öyle

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Haber YorumlarıSeko Seko:

Babası esad gibi kendine katildir kendinin hiç bir başkanlık vasfı yokken babası ölünce apar topar ingilterede göz doktoru olan esad getirildi ve mareşal rütbesi aldı herşey hızlıca yapıldı sonra suriyenin başına koydular yıllarca babasından sonra kendisi yönetti halk demokratik seçim istedi bir kez olsun seçim yapalım dedi esad kaybedecegini billdigi için ülkeyi.kan gölüne çevirdi halende kukla kartondan olmasına ragöen çeviriyo öldürmedigi bebek kalmadı hep bahanesi israil.aslında kendi israil

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