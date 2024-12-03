Suriye ordusundan videolu mesaj: İdlib'e geliyoruz

Silahlı muhaliflerin yıllar süren suskunluğunu bozduğu Suriye adeta kaynıyor. Beşar Esad rejimi ve PKK terör örgütünün elinden Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ı birkaç gün gibi kısa bir sürede alan Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) başı çektiği silahlı muhalifler, ilerleyişini sürdürüyor.

SURİYE ORDUSU: İDLİB'E GELİYORUZ

Muhalif gruplar gözünü şimdi de Münbiç'e dikerken, sahada ağır zayiatlar veren Suriye ordusu çarpıcı bir video yayınladı. Videoda, "İdlib'e geliyoruz" mesajının yer alması dikkat çekti.

ESAD: DÜŞMANLARIMIZI MAĞLUP EDECEK KAPASİTEDEYİZ

Öte yandan Rusya'ya kaçtığı söylenen ancak Şam'daSuriye Devlet Başkanı Beşşar Esad geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Esad, "Tüm teröristlere ve onların destekçilerine karşı yerleşimlerimiz ve toprak bütünlüğümüz korumaya devam ediyoruz. Müttefik ve dostlarımızın yardımlarıyla, saldırılar ne kadar şiddetli olursa olsun onları mağlup edip ortadan kaldırabilecek kapasitedeyiz" demişti.

MUHALİFLER 30 KASIM'DA İDLİB'İ ALMIŞTI

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.