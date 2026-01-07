Haberler

Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! İki mahalle kuşatıldı

Güncelleme:
Terör örgütü PKK/YPG'nin, dün Halep'te sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna saldırılarıyla başlayan çatışmalar şiddetlendi. Halep'in bazı bölgeleri askeri bölge ilan edilirken Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri kuşatıldı. Suriye ordusu, tüm YPG mevzilerinin meşru hedef olduğunu duyurarak halka saat 15.00'e kadar Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerini terk etmeleri istendi.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ Ypg'nin, Halep'te sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna düzenlediği saldırılardan sonra başlayan çatışmalar ikinci günde devam ediyor.

"TÜM MEVZİLER MEŞRU HEDEF"

Suriye ordusu, ülkede SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ Ypg'ye ait Halep kentindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki tüm mevzilerin meşru hedef olduğunu duyurdu.

Suriye resmi ajansı SANA'nın Ordu Operasyonlar Komutanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, örgütün Halep kentinin mahallelerine ve sivillere yönelik karşı çok sayıda katliam gerçekleştirdiği gerekçesiyle mevzilerinin meşru hedef ilan edildiği belirtildi.

HALKA 15.00'E KADAR SÜRE TANINDI

Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaşayan sivil halka, PKK/ Ypg'ye ait mevzilerden derhal uzak durmaları çağrısı yapan Suriye Operasyonlar Komutanlığı ayrıca, halkın zarar görmemesi için bölgede iki güvenli insani geçiş koridorunun açıldığını duyurdu. Buna göre, "Avarid ile Zuhur Caddesi Geçidi"nin saat 15.00'e kadar açık olacağı kaydedildi.

HALEP'TEKİ ÇATIŞMALAR

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/ Ypg saldırılarında 1 asker 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı.

Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.

Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesinde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.

