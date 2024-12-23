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Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Kasra'dan terör örgütü YPG'ye ültimatom

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Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'de kurulan geçiş hükümetinin Savunma Bakanı Marhaf Ebu Kasra oldu. İlk röportajında terör örgütü PKK/YPG/SDG'ye adeta ültimatom veren Kasra "Biz Kürt halkı ile SDG arasında ayrım yapıyoruz. Ancak, basitçe söylemek gerekirse, bölünme, federalizm veya benzeri projeler olmayacak. Suriye bir olarak birleşik kalacaktır" dedi.

Suriye geçici hükümetinin Savunma Bakanı Marhaf Ebu Kasra oldu. Ebu Hasan el Hamavi ismiyle bilinen Ebu Kasra, bu ay Esad'i deviren askeri operasyonlara liderlik eden Tahriru'ş Şam Heyeti (HTŞ) grubunun üst düzey isimlerinden biri.

"BÖLÜNME, FEDERALİZM GİBİ PROJELER OLMAYACAK"

İlk röportajını veren Kasra, PKK/YPG/SDG terör yapılanmasına adeta ültimatom verdi. "Biz Kürt halkı ile SDG arasında ayrım yapıyoruz. Kürt halkı, Suriye halkının diğer tüm bileşenleri gibi tam haklarını alacaktır. Ancak, basitçe söylemek gerekirse, bölünme, federalizm veya benzeri projeler olmayacak. Suriye bir olarak birleşik kalacaktır" ifadelerini kullandı.

SURİYE'DEKİ ASKERİ KURUM MASAYA YATIRILDI

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın haberine göre yeni Suriye yönetiminin fiili lideri Ahmed el-Şara cumartesi günü silahlı gruplarla yaptığı toplantıda yeni Suriye'de askeri kurumun nasıl şekilleneceğini tartıştı. Yeni Suriye yönetimi Başbakanı Muhammed el Beşir bu hafta yaptığı açıklamada savunma bakanlığının eski gruplar ve Esad'ın ordusundan ayrılan subaylar kullanılarak yeniden yapılandırılacağını ifade etmişti.

Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Kasra'dan terör örgütü YPG'ye ültimatom
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (20)

Haber Yorumlarıömer sağınç:

Kürtler terörist değildir ne mutlu Kürdüm diyene

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Haber YorumlarıÖmer faruk Duran:

Sıkıyorsa İsrail e versin ültimatom

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Haber Yorumlarımehmet emin günen:

BU KÜRT DÜŞMANLIĞI NEDEN, BU COĞRAFYANIN ASLİ UNSURLARI OLAN KÜRT HAKKINDAN KİRLİ ELLERİNİZİ ÇEKİN , SIKIYSA İSTAİLE LAF EDİN, 65-70 MİLYON KÜRT ULUSU BU COĞRAFYANIN YERLİ HALKI OLDUGUNU UNUTULMASIN.

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Haber YorumlarıAlparslan Türkdoğan:

Hamas’ı ve Hizbullah’ı, İsrail Türkiye ile beraber yok etti. Ben müslümanım. Müslümanlar yalan söylemez.

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Haber YorumlarıElkin Kuset:

Bos konusmayi birakin, PKK ve uzantilarini konusuyoruz…Kurt halkiyla kimseyle problemi yoktur….

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

YPG den sonra sıra İŞİD ve İsrail e gelecek. Gerçi İSİD ciler de kılık değiştirip YPG li oldu

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Bu da başladı Hamas gibi racon kesmeye İki adım ötede PKK davetmi bekliyorsun

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Haber YorumlarıUmit ece null:

bunların sonunu Kürtler getirecek ama

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Haber YorumlarıCan Dersimli:

Seccadesi Abd bayrağı olanın dediği laflara bak. Siz abd olmasa iki koyun otlatmaya götüremezsiniz.

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