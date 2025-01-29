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Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif

Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
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Suriye'nin yeni lideri Ahmed eş-Şara, Rusya'dan devrik lider Beşar Esad'ın iadesini talep ederken karşılığında yaptığı teklif de belli oldu. Şara'nın, Esad'ın kendilerine verilmesi halinde, Rusya'nın Tartuş ve Hmeymim askeri üslerinde varlığının devam etmesine izin vereceği öğrenildi.

Suriye'nin yeni lideri Ahmed eş- Şara, Rusya'dan Tartus ve Hmeymim askeri üslerinin varlığı karşılığında Esad'ın iadesini talep etti.

RUSYA İLE SURİYE'NİN YENİ YÖNETİMİ ARASINDA İLK GÖRÜŞME

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından göreve gelen Suriye'nin yeni lideri Ahmed eş- Şara, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinden bu yana ilk kez Şam'a gelen Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanov liderliğindeki Rus heyeti ile görüşmüştü. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanov, ülkedeki Tartus ve Hmeymim'deki Rus askeri tesislerinin statüsü henüz değişmediğini ifade ederken Suriye'nin talebine ilişkin açıklama yapmadı.

ESAD KARŞILIĞINDA ASKERİ ÜSLER

Ancak Reuters Haber Ajansı'na konuşan Suriyeli bir yetkili ise, eş- Şara'nın Rusya'ya sığınan devrik lideri Beşar Esad'ın iade edilmesini talep ettiğini söyledi. Adını açıklamayan yetkili, Şam'ın ayrıca ülkedeki iç savaşta Esad'ı destekleyen Rusya'dan "tazminat, yeniden inşa ve kurtarma gibi somut önlemler" yoluyla güveni yeniden inşa etmesini istediğini belirtti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise basın mensuplarının Suriye'nin, Moskova'nın ülkedeki askeri üslerin mevcudiyetinin devamına izin vermesi karşılığında Esad'ın geri dönmesini talep ettiğine ilişkin soruya yanıt vermedi.

"TARTUS VE HMEYMİM'DEKİ RUS ASKERİ TESİSLERİNİN STATÜSÜ DEĞİŞMEDİ"

Dün gerçekleştirilen görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Sağlık Bakanı Mahir eş- Şara ve Rus hükümet kurumlarının temsilcileri katılmıştı. Bakan Yardımcısı Bogdanov, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin stratejik nitelikte olduğunu ve Suriye Arap Cumhuriyeti'nin birliğini ve bağımsızlığını korumayı amaçladığını teyit ettik" ifadelerini kullanmıştı. Bogdanov Şam'daki yönetim değişikliğinin Rusya-Suriye ilişkilerinin "doğasını değiştirmeyeceğini" belirtmişti. Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığının devam etmesi konusunun da ele alındığını, ancak herhangi bir özel anlaşma yapılmadığını kaydeden Bogdanov, "Bildiğimiz kadarıyla Tartus ve Hmeymim'deki Rus askeri tesislerinin statüsü henüz değişmedi. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin tüm alanlarında kapsamlı diyaloğun sürdürülmesi konusunda anlaştık" demişti. Bogdanov, Moskova'nın Suriye'de durumun istikrara kavuşturulması, ekonomik ve sosyal zorlukların ele alınması konusunda yardım etmeye hazır olduğunu belirtirken, yeni Şam yönetiminin Rusya'nın pozisyonuna "anlayış ve ilgi" gösterdiğini vurgulamıştı.

Bogdanov, Şam'daki görüşmenin "yapıcı ve olumlu" geçtiğini ifade etmişti. İki tarafın altyapı, elektrik, petrol ve gaz, tarım, gübre ve demiryolları gibi çeşitli alanlarda ilişkileri derinleştirme sözü verdiğini vurgulayan Bogdanov, Moskova'nın Suriye'nin yeniden inşa sürecini desteklemeye ve Suriye heyetlerini talep ettikleri zaman ağırlamaya hazır olduğunu dile getirmişti.

"RUS ŞİRKETLERİ YATIRIMA DEVAM ETMEYE HAZIR"

Bogdanov, Suriye'nin kuzeybatısındaki Tartus ve Hmeymim'deki Rus askeri tesislerinin Suriye'deki son siyasi değişimlerden etkilenmediğini aktarmıştı. Bogdanov, Rusya'nın Tartus Limanı'nı işletmesine ilişkin sözleşmenin iptal edildiği yönündeki haberlere değinerek bunun "tamamen ticari" olduğunu ve büyük ihtimalle dostane bir şekilde çözülebileceğini belirtmişti. Bogdanov, Rus şirketlerinin daha önceki engellere rağmen limana yatırım yapmaya devam etmeye hazır olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Dünya
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