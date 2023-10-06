Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri vuruluyor

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/ Ypg kontrolündeki bölgelere dün düzenlenen hava harekatı bugün de devam etti. Mardin'in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Kamışlı kentinde de terör örgütünün kontrolünde olan bölgeler düzenlenen hava harekatıyla vuruldu. Petrol sahalarının da olduğu birçok bölgeden duman çıktığı gözlendi.