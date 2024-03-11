Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Gelişme, Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz!" ifadeleriyle duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kahraman komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz!"
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