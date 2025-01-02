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Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'a suikast girişimi

Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'a suikast girişimi
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Rusya'dan gelen iddialara göre, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'a yönelik bir zehirleme girişimi düzenlendi. Aralık ayından bu yana Moskova'da yaşayan Esad, ani başlayan öksürük nöbetleri ve nefes darlığı şikayetiyle tedavi altına alındı.

Moskova'dan gelen haberlere göre, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'a yönelik bir zehirleme girişiminde bulunulduğu öne sürüldü.

Rusya'da bir istihbarat kaynağından geldiği iddia edilen bilgilere göre, geçen yıl Aralık ayından bu yana Moskova'da Putin'in himayesinde yaşayan Esad, Pazar günü ciddi sağlık sorunları yaşadı. Edinilen bilgilere göre Esad, ani başlayan şiddetli öksürük nöbetleri ve nefes darlığı şikayetiyle tedavi altına alındı.

Olaya ilişkin açıklama yapan kaynak, "Bu belirtiler, açıkça bir suikast girişiminin göstergesi" değerlendirmesinde bulundu. Yapılan ilk sağlık müdahalesinin Esad'ın kaldığı dairede gerçekleştirildiği ve durumunun Pazartesi günü kontrol altına alındığı belirtildi. Yapılan tıbbi testlerde Esad'ın vücudunda zehir tespit edildiği iddia edildi, ancak bu bilgi Rus makamları tarafından henüz doğrulanmadı.

Bu gelişmeler yaşanırken, Esad ailesinin diğer üyelerinin de sıkıntılı günler geçirdiği bildiriliyor. Özellikle Esad'ın eşi Esma el-Esad'ın durumu dikkat çekiyor. Londra doğumlu olan ve İngiliz vatandaşlığına sahip Esma'nın, pasaportunun süresinin dolması nedeniyle İngiltere'ye dönüş yapamadığı öğrenildi.

Suriye'deki güç dengelerinin hızla değişmesi ve ülke genelinde yayılan isyan dalgası sonucunda iktidarı kaybeden Esad ailesi, yirmi yıllık yönetimlerinin ardından Rusya'ya sığınmak zorunda kalmıştı. Aileye Moskova'da koruma sağlayan Vladimir Putin'in, Esad'ın yakın dostu olduğu biliniyor.

Son dönemde basına yansıyan haberlere göre, 49 yaşındaki Esma el-Esad'ın İngiltere'ye dönme planları yaptığı ve hatta eşinden boşanmayı düşündüğü iddia ediliyor. Bu gelişmeler, Suriye'nin eski first lady'sinin Moskova'daki yaşamından memnun olmadığına işaret ediyor.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Beceriksiz herifler....

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