Suriye'nin 7 ilinde Şam yönetimine karşı protestolar düzenlendi

Suriye'nin İdlib, Halep, Deyrizor, Haseke, Rakka, Dera ve Suveyda illerinde binlerce kişinin katılımıyla Şam yönetimine karşı protestolar düzenlendi. Protestolara katılanlar, Esed rejiminin yıkılmasını ve tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

TEL Suriye'nin 7 ilinde binlerce kişinin katılımıyla Şam yönetimine karşı protestolar düzenlendi.

AA muhabirlerinin edindiği bilgiye göre gösteriler, İdlib, Halep, Deyrizor, Haseke, Rakka, Dera ile Suveyda illerinde yapıldı.

Haseke'nin Rasulayn ilçesi, Rakka'nın Tel Abyad ilçesi, İdlib'in Kelli, Derküş, Atme, Cisir eş Şuğur ve Keferlusin bölgeleri ile Halep'in Daret İzze, Mare, Azez, Afrin, Bab, Etarib, Çobanbey ve Raco bölgelerinin yanı sıra Suriye ordusunun kontrolündeki Suveyda ile Dera illerinde düzenlenen protestolara binlerce kişi katıldı.

Protestolara katılanlar, "Beşşar Esed rejimi yıkılsın", "Suriye'nin kurtuluşu Esed rejiminin yıkılmasıyla gerçekleşir" ve "Tutukluların serbest bırakılmasını istiyoruz" sloganları attı.

Şam yönetiminin 16 Ağustos'taki akaryakıta zam kararından bir gün sonra Dera ile Suveyda illeri başta olmak üzere birçok noktada protestolar başlamıştı.