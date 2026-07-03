16 yıl sonra bir ilk! İspanya, Avusturya'ya şans tanımadı

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İspanya ile Avusturya karşı karşıya geldi. Los Angeles Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İspanya, 3-0 kazandı.

İSPANYA 3 GOLLE TURLADI

Luis de la Fuente'nin çalıştırdığı İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 36. ve 89. dakikada Mikel Oyarzabal, 66. dakikada ise Pedro Porro kaydetti.

16 YIL SONRA BİR İLK

Bu sonuçla birlikte İspanya, son 16 turuna adını yazdırdı. İspanyollar, şampiyon olarak tamamladığı FIFA 2010 Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez eleme turlarında bir üst tura çıkmayı başardı.

SIRADAKİ RAKİP PORTEKİZ YA DA HIRVATİSTAN

İspanyollar, bir üst turda Portekiz- Hırvatistan eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Portekiz-Hırvatistan karşılaşması bu gece saat 02.00'de oynanacak.