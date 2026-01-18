Haberler

Suriye: Birimler, Rakka'nın kontrol altına alınmasının ardından kent genelinde konuşlandı

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, Rakka'nın kontrol altına alındığını ve halkın desteklediğini açıkladı. Deyrizor'da da aşiret güçlerinin kontrol sağladığı bildirildi.

SURİYE İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, "Bakanlığa bağlı birimler, Rakka'nın kontrol altına alınmasının ardından kent genelinde konuşlandı" dedi.

Suriye'nin Rakka ilinde, halkın ve bazı aşiret unsurlarının ayaklanmasıyla kent merkezinin SDG'den büyük ölçüde kurtarıldığı bildirildi. Öte yandan, Suriye'nin Deyrizor ilinde ayaklanan aşiret güçlerinin de SDG'nin işgali altındaki tüm bölgeleri kontrol altına aldığı belirtildi.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, ülke basınına yaptığı açıklamada, halkın hükümet güçleriyle iş birliği içinde olduğunu ve bu desteğin sahadaki çalışmaları kolaylaştırdığını söyledi. El-Baba, "Rakka'daki halkımıza müjde veriyoruz, durum son derece iyi ve Suriye ordusu görevini en iyi şekilde yerine getirdi" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı birimlerin, Rakka'nın kontrol altına alınmasının ardından kent genelinde konuşlandığını kaydeden El-Baba, diğer illerden de iç güvenlik birimlerine bağlı takviye ekiplerin bölgeye sevk edildiğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
