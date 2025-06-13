Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı

Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı
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İsrail'in İran'a 200 savaş uçağıyla düzenlediği saldırılar sonrası Irak ve Ürdün'ün ardından Suriye de hava sahasını kapattı. İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılar sırasında Suriye hava sahasını kullanıyordu.

İsrail ordusu gece yarısı İran'ı 200 savaş uçağıyla vurdu. Düzenlenen 300 hava saldırısında İran Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları Komutanı dahil 20 kritik isim öldürüldü. İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Irak, Ürdün ve Suriye art arda hava sahalarını kapattı.

IRAK GECE SAATLERİNDE HAVA SAHASINI KAPATTI

Saldırıların ardından gece saatlerinde Irak hava sahasını kapatırken, Azerbaycan Hava Yolları'nın Tahran ve Tel Aviv uçuşları iptal edildi. AZAL'dan yapılan açıklamada, 13 ve 14 Haziran tarihlerinde Tahran, Tel Aviv ve Dubai yönündeki uçuşların iptal edildiği ifade edildi. Açıklamada, kararın, bölgede yaşanan gelişmeler ve güvenlik nedeniyle alındığı belirtildi.

BİR HAMLE DE ÜRDÜN'DEN

Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu, İsrail'in İran'a saldırısının ardından, bölgedeki gerilim nedeniyle ülke hava sahasının geçici olarak kapatıldığını duyurdu. Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan açıklamada, "Bölgede yaşanan askeri gerilim kaynaklı oluşabilecek riskler nedeniyle, ülke hava sahasının geçici olarak kapatılması ve tüm gelen, giden ve ülke üzerinden geçen uçuşların askıya alınması kararı alınmıştır " denildi. Açıklamada, kararın uluslararası sivil havacılık güvenliği anlaşmaları doğrultusundaki sözleşmelere uygun olarak alındığı vurgulandı.

SURİYE HAVA SAHASINI KAPATTI

Irak ve Ürdün'ün ardından hava sahasını kapatan bir diğer ülke ise Suriye oldu. İsrail, İran'a yönelik saldırıları için Suriye hava sahasını kullanıyordu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBora Akkus:

madem Suriye hava sahasını kapatabiliyor da İsrail neden her gün Suriye'yi bombalıyor

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Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Hava sahasıni ne ile kapattı hava savunması yok

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Hava sahasi iranin dronlarina kapatildi onlari da engelelyemiyor sa asamda biraz utanam olur israile kapatsan ne yazar irana girsn sanami viremeyecek kapattinda o ucaklar nerden gecti simdiyekadar

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Haber Yorumlarımetinmert06:

aq suriyenin hava sahasını kapatacak silahimi var neyle kapatıyor

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Haber YorumlarıAyhan erdem:

Zahmete gerek yok dostum trup ve ityanyaı gel bızımmhavadan geç

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