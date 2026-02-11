Haberler

ABD ordusu, Suriye'deki El-Tanf üssünü tamamen boşalttı
Güncelleme:
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Suriye'nin güneydoğusunda bulunan El-Tanf askeri üssünü tamamen boşalttığını ve Ürdün'e geçtiğini açıkladı. Gözlemevi, koalisyon güçlerinin bölgeden ayrılmasının ardından üsse Suriye ordusunun giriş yaptığını ve yeni askeri mevziler oluşturarak güvenlik önlemlerini artırdığını da aktardı.

  • ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri Suriye'nin güneydoğusundaki El-Tanf askeri üssünden tamamen çekildi.
  • Koalisyon güçlerinin çekilmesinin ardından Suriye ordusu El-Tanf üssüne giriş yaptı ve yeni askeri mevziler oluşturdu.
  • El-Tanf askeri üssü Suriye, Irak ve Ürdün sınırlarının kesişim noktasında yer alıyor ve çevresindeki 55 kilometrelik bölge stratejik gözlem için kullanılıyor.

ÜRDÜN TOPRAKLARINA GEÇTİLER

SURİYE ORDUSU ÜSSE GİRİŞ YAPTI

EL-TANF ÜSSÜ

