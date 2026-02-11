ABD ordusu, Suriye'deki El-Tanf üssünü tamamen boşalttı
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Suriye'nin güneydoğusunda bulunan El-Tanf askeri üssünü tamamen boşalttığını ve Ürdün'e geçtiğini açıkladı. Gözlemevi, koalisyon güçlerinin bölgeden ayrılmasının ardından üsse Suriye ordusunun giriş yaptığını ve yeni askeri mevziler oluşturarak güvenlik önlemlerini artırdığını da aktardı.
ÜRDÜN TOPRAKLARINA GEÇTİLER
Güvenlik kaynaklarının aktardığına göre, koalisyona ait askeri araçlardan oluşan bir konvoy üssü terk ederek Ürdün topraklarına geçti. Böylece Suriye çölünde stratejik öneme sahip en hassas askeri noktalardan birindeki çekilme sürecinin tamamlandığı bildirildi.
SURİYE ORDUSU ÜSSE GİRİŞ YAPTI
Gözlemevi'nin açıklamasında, koalisyon güçlerinin bölgeden ayrılmasının ardından Suriye ordusunun üsse giriş yaptığı, yeni askeri mevziler oluşturduğu ve güvenlik önlemlerini artırdığı ifade edildi. Gözlemevi'ne göre geri çekilme faaliyeti, yabancı ülkelerden askeri unsurların ülkede konuşlandırılmasına yönelik yeniden değerlendirmelere ilişkin daha kapsamlı tartışmaların ortasında gerçekleşti.
EL-TANF ÜSSÜ
Suriye, Irak ve Ürdün sınırlarının kesişim noktasında yer alan El-Tanf askeri üssünün yıllar boyunca koalisyon güçleri tarafından kullanıldığı ve üs çevresindeki 55 kilometrelik bölgenin Suriye'nin doğu çölünü ve kilit ikmal yollarını gözlemlemek için stratejik bir nokta görevi gördüğü biliniyor.