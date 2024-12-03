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Muhalifler drone saldırılarının görüntülerini yayınladı

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28 Kasım'dan bu yana devam eden çatışmalar sonucunda önemli bölgeleri eline geçiren Suriye Milli Ordusu, gerçekleştirdiği drone saldırılarının görüntülerini yayınladı.

28 Kasım'dan bu yana çatışmaların sürdüğü Suriye'de önemli bölgeler el değiştirdi. Harita 5 gün gibi kısa bir sürede değişti. İdlib'in tamamında ve Halep'in büyük bir bölümünde kontrolü ele geçiren Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), bu bölgelerin güneyinde yer alan Hama'ya doğru ilerleyişi de sürüyor.

SMO'nun Tel Rıfat'ı temizlemesinin ve terör koridorunu engellemesinin ardından PKK/YPG ise Halep'in kuzeydoğu kesimlerinden çekilmeye başladı. Rus jetleri muhalifleri bombalarken, Esad rejimi ise karşı saldırıya hazırlanıyor.

DRONE SALDIRILARININ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Geniş çaplı saldırı öncesinde kuvvetlerini ve teçhizatını yenileyen SMO, drone teknolojisinden de faydalanmaya başladı. Muhalifler, rejim güçlerine düzenlenen drone saldırılarının görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, hedef alınan Esad rejimi unsurlarının SMO kontrolündeki dronelar tarafından vurulduğu anlar yer aldı.

Muhalifler drone saldırılarının görüntülerini yayınladı
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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