Suriye'de Yeni Geçiş Hükümeti Kuruldu

Suriye geçiş yönetimi Devlet Başkanı Ahmed eş-Şera, Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana görevde olan geçici yetkililerin yerine, yeni bir geçiş hükümeti kurulduğunu duyurdu.

Yakın müttefiklerinin hakim olduğu yeni hükümette bir kadın bakan da yer aldı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Suriye'de geçiş hükümetinin kurulmuş olmasını memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

Eş-Şera'nın yakın çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şaybani ve Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra kabinedeki görevlerini korudu.

Genel İstihbarat Başkanı Enes Hattab da İçişleri Bakanı olarak atandı.

Ülkedeki Hıristiyan azınlığın bir üyesi ve uzun süredir Esad muhalifi olan Hind Kabawat, eş-Şera tarafından atanan ilk kadın olarak Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı oldu.

İsyancıların kontrolündeki bölgelerde kurtarma ekipleri olarak bilinen Beyaz Baretliler'in lideri Raed el-Salih ise acil durumlar ve afetler bakanı olarak atandı.

Cumartesi günkü duyurunun Mart ayı başında yapılması planlanıyordu.

HTŞ'nin başını çektiği gruplar 8 Aralık'ta Esad yönetimini devirmiş, yaklaşık 14 yıl süren iç savaşın ardından ülkenin yeni liderleri kurumları yeniden inşa etmeye girişti.

HTŞ lideri Ahmed eş-Şera Suriye geçiş yönetimi Devlet Başkanı oldu.

Son dönemde ülkenin batı kıyısında Alevi nüfusun yoğun olduğu kentlerdeki baskın ve çatışmalarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin geçici yönetimi, Lazkiye, Tartus ve Hama'da çatışmaların sonlandığını duyurmasına karşın bölgeden kaçışın sürdüğüne ilişkin görüntüler gelmeye devam etti.

Binlerce sivil Lübnan'a geçerken, çok sayıda sivilin de başka bölgelere sığındığı aktarıldı.

Birleşmiş Milletler bazı bölgelerde "yargısız infaz" yapıldığına dair tespitlerde bulunmuştu.

Suriye geçiş yönetimi, azınlıkları koruma sözü vermişti.

Suriye'de kapsayıcı bir geçiş dönemi için uluslararası çağrılar yapılıyordu.

Aralık ayında Muhammed El Beşir başkanlığındaki geçici hükümet, 1 Mart'ta açıklanması planlanan yeni kabine kurulana kadar ülkeyi yönetmekle görevlendirildi.

Ocak ayı sonunda, Esad'ın devrilmesine öncülük eden Heyet Tahrir el-Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera geçici cumhurbaşkanı olarak atandı.

Eş-Şera Mart ayında, ülkenin beş yıl olarak belirlenen geçiş dönemini düzenleyen anayasal bildiriyi imzalayarak yürürlüğe soktu.

Bazı uzmanlar ve hak örgütleri bu anayasanın gücü Şera'nın elinde topladığı ve azınlıklar için yeterli korumayı içermediği konusunda uyarıda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı açıklaması

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ulusal Diyalog Konferansı'nın düzenlenmesi ve Anayasa Bildirgesi'nin açıklanmasının ardından atılan bu adım, Suriye yönetiminin siyasi geçiş sürecini Suriyelilerin öncülüğü ve sahipliğinde, kapsayıcı bir anlayışla ilerletme iradesini ortaya koymaktadır.

"Türkiye, Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisinin temel taşlarından olan kapsamlı ve kapsayıcı siyasi süreci desteklemeye devam edecektir.

"Bu kritik dönemde uluslararası toplumun da çabalarını Suriye'nin istikrara kavuşmasına yoğunlaştırması, bu bağlamda öncelikle yaptırımların ön koşulsuz şekilde kaldırılması ve Suriye'de yeniden inşa faaliyetlerine başlanması önem taşımaktadır."