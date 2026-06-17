İki sürücünün trafikteki tartışması kamerada
Adana'nın Sarıçam ilçesinde trafikte iki sürücü arasında çıkan tartışma cep telefonuyla kaydedildi. Kadın sürücünün doktor olduğunu iddia ederek küfrettiği anlar sosyal medyada yayıldı.
ADANA'da 2 sürücünün trafikte tartıştığı anlar, cep telefonu ile görüntülendi.
Olay, önceki gün Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte kadın ve erkek sürücü arasında tartışma çıktı. Erkek sürücü, bu anları cep telefonuyla kaydetti. Kadın sürücü, doktor olduğunu iddia edip, karşı tarafa küfrederken; erkek sürücünün kaydettiği görüntüler sosyal medyada yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı