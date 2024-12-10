Eyhem Çamur: Suriye'de yeni bir dönem başlıyor! HTŞ yönetimi ele geçirebilir

Milli Türkmen Koalisyonu Genel Sekreteri Eyhem Çamur, Suriye'de terör örgütlerinin artan etkisi, İsrail'in altyapıyı hedef alan saldırıları ve yeni otorite oluşumları hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Çamur, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütlerinin hakimiyet kurmaya yönelik hareketliliğin arttığını belirtti. Çamur, "Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütünün hakimiyetine yönelik hareketlilik var" dedi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ YOK EDİLMEDEN SURİYE KURTULAMAZ"

Suriye'nin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütlerinin ortadan kaldırılmadan, Suriye'nin tamamen kurtulmasının mümkün olmadığını ifade eden Çamur, "Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan terör örgütü yok edilmeden Suriye'nin tamamen kurtulduğu söylenemez" şeklinde konuştu.

"İSRAİL, OTORİTE BOŞLUĞUNDAN YARARLANARAK KOMŞU ÜLKELERİ ZAYIFLATMAK İSTİYOR"

Çamur, İsrail'in bölgedeki otorite boşluğundan yararlanarak sınır komşularını zayıflatmayı hedeflediğini söyledi. "İsrail, otorite boşluğundan yararlanarak sınır olduğu ülkeleri zayıflatmak istiyor" ifadelerini kullanan Çamur, İsrail'in bu stratejisini sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

"İSRAİL'İN SALDIRILARI DEVAM EDECEK"

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının hız kesmeden devam edeceğini öngören Çamur, "İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları devam edecek" dedi. Bu saldırıların Suriye'nin güvenliğini tehdit ettiğini ve bölgedeki istikrarsızlığı artırdığını belirtti.

"SURİYE'DE YENİ BİR OTORİTE DOĞUYOR"

Çamur, Suriye'deki mevcut siyasi durumun yeni bir otorite doğurduğunu ifade etti. "Suriye'de yeni bir otorite doğduğunu söyleyebiliriz" diyen Çamur, bu yeni yapılanmanın bölgedeki güç dengesini değiştireceğini belirtti.

"HTŞ, SURİYE'DE YÖNETİMİ ELE GEÇİRECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Çamur, Suriye'deki en güçlü silahlı gruplardan biri olan Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) hakkında da değerlendirmelerde bulundu. "HTŞ, yönetime el koyacak gibi görünüyor" diyen Çamur, bu grubun yönetimi devralma sürecine girdiğini ifade etti.

"İSRAİL, SON SALDIRILARIYLA SURİYE'Yİ ALTYAPISIZ BİR HALE GETİRDİ"

Son olarak, Çamur, İsrail'in son saldırılarının Suriye'yi altyapısız bıraktığını belirtti. "İsrail son saldırılarıyla Suriye'yi altyapısız bir hale getirdi" diyen Çamur, bu durumun Suriye'nin yeniden inşa edilmesini oldukça zorlaştıracağını söyledi.