Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar

Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye ordusuna entegre olması beklenen SDG'nin hiçbir taahhüdünü yerine getirmemesi bölgede tansiyonun yükselmesine neden oldu. Şam yönetimi operasyon hazırlığına başlarken, SDG'yi temizlemek için bölgeye 50 bin asker sevk edildi. Operasyona bölgede terör örgütü karşıtı Arap aşiretlerin de destek vereceği ifade edildi.

Suriye ordusuna entegre olması beklenen SDG'nin hiçbir taahhüdünü yerine getirmemesi bölgede tansiyonun yükselmesine neden oldu.

50 BİN ASKER SEVK EDİLDİ

Suriye hükümetinin, SDG'ye yönelik askeri operasyon hazırlığı yaptığı öğrenilirken The National, Suriye ordusunun Rakka ve Deyrizor'dan SDG'yi temizlemek için 50 bin asker sevk ettiğini yazdı. Suriye'de Esed'in devrilmesinin ardından kurulan geçici hükümet ile terör örgütü PKK'nın uzantısı SDG arasında 10 Mart'ta mutabakat imzalandı. Mutabakata göre SDG'ye bağlı silahlı unsurlar Suriye ordusuna entegre edilecekti. Ancak aradan geçen sürede terör örgütü mutabakat şartlarına uymadığı gibi üstüne ayrılıkçı girişimlerde bulundu.

SURİYE ORDUSUNA KATILMALARI İÇİN 30 GÜN SÜRE TANINDI

Terör örgütünün ayak sürmesinin ardından İngiliz basını ABD ve Türkiye'nin SDG'ye Suriye ordusuna katılmaları için 30 gün süre tanıdığını yazdı. Yine Batı basınında yer alan haberlere göre ABD'li yetkililer, SDG'yi Suriye hükümetinin saldırması durumunda, uluslararası koalisyonun kendilerini koruyamayacağı konusunda uyardı.

Ortadoğu'daki gelişmelerle ilgili İngilizce haberler yapan BAE merkezli The National, Suriye ordusunun terör örgütü SDG'ye yönelik geniş kapsamlı bir operasyon hazırlığında olduğunu yazdı. Yayın organının baş dış haberler yazarı aynı zamanda Reuters Ortadoğu muhabiri olan Halid Yacoub Oweis imzasıyla yayınlanan makalede Suriye ordusunun Rakka ve Deyrizor'dan terör örgütünü temizlemeyi hedeflediği yazıldı.

ARAP AŞİRETLER DESTEK VERECEK

Bölge kaynaklarına dayandırılan haberde, Suriye ordusunun, operasyon için Palmira, Sukhnah ve Rusafa'ya 50 bin asker sevk ettiği bilgisine yer verildi. Operasyona bölgede terör örgütü karşıtı Arap aşiretlerin de destek vereceği ifade edildi. Haberde ayrıca SDG bünyesindeki 70 bin kişilik silahlı grupların yüzde 30'unu Arapların oluşturduğuna dikkat çekildi. Olası çatışma durumunda Arap kökenli teröristlerin de Suriye Ordusu tarafına geçebileceği yorumu yapıldı.

Kaynak: Akşam

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi

Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi geldi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Zelenski ABD'de! Trump'tan 'NATO ve Kırım'dan vazgeç' çağrısı

Trump'ın sunduğu 2 şart Putin'i keyiften havalara uçuracak
Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü

Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü
Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den bomba orta saha hamlesi

Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha
Haberler.com
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAhmad Ferhad:

Haddini bilmeyene haddini bildirmek farz olmuştur.

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme63
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBana İngilizce Yazın:

Türkçe Atasözü derki .. Zorlan Güzellik Olmaz. Yani kimseyi ZORLAN.. kendimize .. ENTEGRE .. yapamayız. En doğru çözüm.. SESSİZ DURMAK.

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıibrahim hantaş:

ikiside ABD İSRAİL piyonu birbirini vurmazlar

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBana İngilizce Yazın:

50 bin askere .. kalem ve kağıt .. verin .... ... ABD ye 50 bin tane dilekçe yazsınlar. Dünya düzelir. Savaşlar durur.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMülayim:

la Suriyeliler den bi cacık olmaz boşuna uğraşmayın....

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartal'da dizi oyuncusu İbrahim Yıldız, devrilen ağacın altında kaldı! Durumu ağır

Dizi oyuncusu devrilen ağacın altında kaldı! Ölüm kalım savaşı veriyor
Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti

Caminin kapısını taşla kırıp içeri girdi, pencereden mahalleyi inletti
İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı

Korkulan oldu! Dünyayı tedirgin eden katliam planına onay verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.