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Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü

Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'un merkezine giriyor

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Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının çöktüğü Suriye'de, rejim karşıtı silahlı gruplar, ülkenin doğusunda alan kazanmaya çalışan terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline geçen Deyrizor'un merkezine giriyor. Muhalifler, Deyrizor'u kurtarma operasyonunda 500'den fazla rejim askerini esir aldı.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimine son veren silahlı muhalif gruplar, Baas rejiminin çökmesinin ardından terör örgütü PKK/ Ypg'nin elinde tuttuğu Deyrizor kentinin merkezine girmeye başladı.

ESED KİRLİ PLANI DEVREYE SOKMUŞTU

Çöken rejimin ordusu 6 Aralık'ta ülkenin doğusunda Irak sınırındaki Deyrizor ilinde konuşlu güçlerinin bazılarını çekmiş, il merkezini terör örgütü PKK/YPG'nın işgaline bırakmıştı.

500'DEN FAZLA REJİM ASKERİNİ ESİR ALDILAR

Silahlı muhalif grupların Deyrizor'u kurtarma operasyonları sırasında 500'den fazla rejim askerini esir aldığı görüntüler de servis edildi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı. Şam'ın güneybatısında Esed rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar da 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti.

Başkente açılan Humus ilinde, rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu. Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar, PKK/YPG işgalindeki Deyrizor'un merkezine giriyor
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
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Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi çöktü
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerkan Sarı:

Şimdi oldu iste

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Haber YorumlarıNurullah Akarslan:

savas ozturk ve jokerallame pcleri yasta

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