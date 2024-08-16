Suriye'de peş peşe depremler! Sarsıntı 4 ilimizde de hissedildi

Hatay'ın Yayladağı ilçesine yaklaşık 120 kilometre mesafede bulunan Suriye'nin Hama şehrinde 3 dakika arayla 5,2 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremle ilgili şu ana kadar can kaybı ya da maddi hasar bildirilmedi.

4 İLİMİZDE HİSSEDİLDİ

Afad'dan yapılan açıklamaya göre saat 13.15'te Suriye, Salamiyah, Hamah'ta 5.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem, Hatay'ın Yayladağı ilçesine 119.90 km uzaklıkta meydana geldi. Depremin derinliği 7.16 km olarak açıklandı.

4.2'LİK BİR DEPREM DAHA

4,2 büyüklüğünde bir depremden yaklaşık 3 dakika sonra, saat 13.18'de Suriye, Salamiyah, Hamah'da meydana geldi. Depremin derinliği 7.1 km olarak kaydedildi.