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Suriye'de peş peşe depremler! Sarsıntı 4 ilimizde de hissedildi

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Suriye'nin Hama şehrinde 3 dakika arayla 5,2 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Deprem, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedildi. AFAD'ın açıklamasına göre deprem, Hatay'ın Yayladağı ilçesine 119.90 km uzaklıkta ve 7.16 km derinlikte oldu. Deprem sonrası herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar bildirilmedi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesine yaklaşık 120 kilometre mesafede bulunan Suriye'nin Hama şehrinde 3 dakika arayla 5,2 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremle ilgili şu ana kadar can kaybı ya da maddi hasar bildirilmedi.

4 İLİMİZDE HİSSEDİLDİ

Afad'dan yapılan açıklamaya göre saat 13.15'te Suriye, Salamiyah, Hamah'ta 5.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem, Hatay'ın Yayladağı ilçesine 119.90 km uzaklıkta meydana geldi. Depremin derinliği 7.16 km olarak açıklandı.

4.2'LİK BİR DEPREM DAHA

4,2 büyüklüğünde bir depremden yaklaşık 3 dakika sonra, saat 13.18'de Suriye, Salamiyah, Hamah'da meydana geldi. Depremin derinliği 7.1 km olarak kaydedildi.

Suriye'de peş peşe depremler! Sarsıntı 4 ilimizde de hissedildi

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Dünya

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Yorumlar (1)

masteng aston:

Yilbasini kutladilar acildilar normal

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