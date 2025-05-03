Suriye'de patlama sesleri! İsrail'den 5 bölgeye hava saldırısı

Suriye'de patlama sesleri! İsrail'den 5 bölgeye hava saldırısı
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İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam, Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerine gece yarısı hava saldırısı düzenlendi. 12 kişinin hayatını kaybettiği iddia edilirken, resmi makamlardan henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam ile Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerine hava saldırıları düzenledi.

Şam'ın Haresta ile Tel Mınin bölgelerini hedef alan İsrail uçakları, Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra'daki hedeflere saldırdı.

12 CAN KAYBI VAR

Bu kentlere düzenlenen en az 12 saldırıda can kaybına ilişkin, resmi makamlardan henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail uçakları dün de Şam'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına saldırı düzenlemişti.

NE OLMUŞTU?

Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtan İsrail, "Dürzileri koruma" bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenliyor. Son olarak bu sabah İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefi vurduğu duyurulmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, sabah saatlerinde yaptıkları açıklamada, "Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefe saldırı düzenledik. Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com / Sergen Taban - Dünya
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMGk:

Muhtemelen bizi vururken de kürtleri ya da alevileri bahane edecekler hala ölüm uykusundayız.. Allah'dan durumun farkında bir devletimiz ve ordumuz var

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Haber YorumlarıMGk:

Bunlarla savaş meydanını Suriye topraklarında kurmalıyız aksi halde bizde hain çok içeriden darbe yeriz

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Haber YorumlarıSaltuk Buğra Han:

Acele etmek katırın işi, Kurt sabreder merak etme Netenyahu. Devletimiz şuan bir hamle yapmıyor ise meydan boş değil. İntikam soğuk yenen bir yemektir!!

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Haber Yorumlarıdursunkaragoz:

hani bu adamalar yanginla ugrasiyordu

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

daha bekleyelim. sorumluluk liderlerde. biz savaşmak için bekliyoruz. vebal liderlerde

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