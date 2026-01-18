Haberler

"Suriye'de özerk yönetim sona eriyor mu?" sorusuna Şara'dan net yanıt

'Suriye'de özerk yönetim sona eriyor mu?' sorusuna Şara'dan net yanıt Haber Videosunu İzle
'Suriye'de özerk yönetim sona eriyor mu?' sorusuna Şara'dan net yanıt
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'de Şam yönetimi ve terör örgütü YPG/PYD arasında ateşkes anlaşması sağlanması sonrası Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, "Suriye'de özerk yönetim sona eriyor mu?" sorusuna yanıt verdi. Şara verdiği yanıtta "Kesinlikle. Suriye devleti tek bir devlettir ve karar merkezi tektir. Suriye kurumları, Suriye coğrafyasının tamamına girecek ve bölgedeki tüm unsurları kapsayacaktır" ifadelerini kullandı.

  • Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye'de özerk yönetimin sona ereceğini açıkladı.
  • Suriye ordusu ile YPG/SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı.
  • Suriye devletinin tüm coğrafyaya gireceği ve bölgedeki tüm unsurları kapsayacağı belirtildi.

Suriye ordusu ve terör örgütü YPG/SDG arasında yaşanan çatışmaların ardından Şam yönetimi ve terör örgütü arasında ateşkes anlaşması sağlandı.

Ateşkes anlaşmasını duyuran Suriye Cumhurbaşkanı Şara açıklamasında "Mazlum Abdi ile planlanmış bir toplantımız vardı ancak hava koşulları nedeniyle yarına ertelendi. SDG ile ilgili tüm sorunlar giderilecektir" ifadelerini kullandı.

ÖZERK YÖNETİM SORUSUNA YANIT

Öte yandan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, "Suriye'de özerk yönetim sona eriyor mu?" sorusuna yanıt verdi. Şara verdiği yanıtta "Kesinlikle. Suriye devleti tek bir devlettir ve karar merkezi tektir. Suriye kurumları, Suriye coğrafyasının tamamına girecek ve bölgedeki tüm unsurları kapsayacaktır" ifadelerini kullandı.

"KOORDİNASYON SAĞLANACAKTIR"

Şara ayrıca "Ancak bazı bölgelerdeki hassasiyetler nedeniyle, herhangi bir sürtüşme yaşanmaması için bu bölgelerin evlatlarından oluşan güvenlik unsurlarıyla koordinasyon sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Dünya
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda kritik adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
İşte Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması

İşte Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının tüm maddeleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
1300 dönüm arazi için herkes mahkemeye koştu! Bir kent buranın sahibini arıyor

1300 dönüm arazi için herkes mahkemeye koştu! Bir kent sahibini arıyor
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Tekne faciası! Ölü ve yaralılar var

Tekne faciası! Ölü ve yaralılar var
Pasta şefi hamur yoğurma makinesinde can verdi

Yıllarını verdiği mutfak sonu oldu! 71 yaşındaki şeften acı haber