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Suriye'de muhalifler PKK afişlerini parçaladı

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Suriye'de Beşar Eşad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından Tel Rıfat'ı da ele geçirirken, bölgeden sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak sosyal medyada Tel Rıfat'ta PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve teröristlerin posterlerinin bir evde parçalandığı anlar yayılmaya başladı.

Suriye'de Beşar Eşad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından Tel Rıfat'ı da ele geçirdi. Ülkenin en büyük 4. kenti Hama'da ise 16 bölgede kontrol sağlanırken, muhaliflerin Türkiye sınırındaki ilerleyişi sürüyor.

Sıcak çatışmaların devam ettiği bölgeden gelen görüntüler ise dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak Tel Rıfat'ta muhaliflerin bir evde teröristbaşı Abdullah Öcalan ve başka teröristlerin posterlerini yırttığı anlar paylaşıldı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan Silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

Suriye'de muhalifler PKK afişlerini parçaladı
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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