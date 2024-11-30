Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi

Esad, uluslararası havalimanını terör örgütü PKK/YPG'ye bıraktı

 28 ilde yapılan son seçim anketi! Aradaki fark açılıyor

28 ilde yapılan son seçim anketi
Genç kadının korkunç kini! Eski sevgilisini direksiyon başında öldürdü

Genç kadın, eski sevgilisini direksiyon başında öldürüp intihar etti

Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de Beşar Esad rejimi karşıtı silahlı grupların ilerleyişi devam ediyor. Muhaliflerin Halep'te kontrolü tamamen sağlamasıyla birlikte kentten çekildiğini açıklayan Suriye ordusu çok fazla kayıp verirken, Esad bir kalesini daha kaybetti. Muhalif gruplar, Halep'in ardından İdlib'i de ele geçirdi. Halep'e 60 kilometre uzaklıkta yer alan İdlib, Hatay'la sınır komşusu durumunda. İşte Suriye'de yaşanan tüm detaylar...

Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'de iç savaş alevlendi. Dün Halep kent merkezine giren Beşşar Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, birçok mahallede hakimiyet sağlayarak kentin büyük kısmını ele geçirdi. Rejim, kontrolün kaybedildiği kentten çekilme kararı aldı.

HALEP'TEN SONRA İDLİB DE DÜŞTÜ

Halep'in ardından Esad bir kalesini daha kaybetti. Reuters, Halep'e 60 kilometre uzaklıkta bulunan İdlib de rejim karşıtı silahlı grupların eline geçti. İdlib'in Hatayla da sınır bulunuyor.

Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde

MÜHİMMAT VE ASKERİ ARAÇLARA EL KONULDU

Halep'in merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaşan gruplar, ilerleyerek kentin büyük bir kısmını ele geçirdi. Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği gruplar, kısa sürede valilik ve emniyet müdürlüğü binalarının yanı sıra kentin simgesi olan Halep Kalesi'ni de aldı. Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı ele geçiren silahlı gruplar, rejim askerlerinin geride bıraktığı mühimmat ve askeri araçlara el koydu.

Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ

Kentte gece sokağa çıkma yasağı getiren silahlı gruplar, kontrolüne aldığı mahallelerde denetim yaparak güvenlik önlemleri alıyor. Gruplar, akşam saatlerinde, rejimin alıkoyma merkezi olarak kullandığı binalara da girerek aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu onlarca kişiyi salıverdi.

Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde

SURİYE ORDUSU: ONLARCA ASKER ÖLDÜ, ÇEKİLİYORUZ

Muhaliflerin Halep'e girdiğini doğrulayan Suriye ordusu, kentten çekilme kararı aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Geçici olarak çekiliyoruz, amacımız karşı saldırı başlatmak" ifadeleri yer aldı. Ayrıca Halep'te muhaliflerle yaşanan büyük çaplı çatışmalarda onlarca askerin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde

HALEP HAVALİMANI PKK/YPG KONTROLÜNDE

Bu kararın ardından Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı dahil bazı stratejik yerleri terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi.

Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde

İDLİB'DE 50'DEN FAZLA KÖY ELE GEÇİRİLDİ

İdlib kırsalında da hızla ilerleyen silahlı gruplar, sabah saatlerinden bu yana İdlib'in doğu ve güneydoğusunda Esed rejiminin kontrolündeki 50'den fazla köyü ele geçirdi. Kentin stratejik öneme sahip Serakib ilçesi de şu an muhaliflerin kontrolü altında.

Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde

RUSYA'DAN MUHALİFLERİ DURDURMAK İÇİN ASKERİ YARDIM SÖZÜ

Öte yandan; dün akşam Rus ordusu, Halep'te ilerleyen HTŞ'ye yönelik operasyon başlatıldığını ve hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. İki askeri kaynak, Şam yönetiminin en önemli müttefiklerinden Rusya'nın muhalifleri durdurmak için Esad rejimine ek askeri yardım sözü verdiğini, yeni teçhizatın önümüzdeki 72 saat içinde gelmeye başlayacağını aktardı.

Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti.

Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde

Dün öğlen saatlerinden itibaren Halep kent merkezine giren silahları gruplar, akşam saatlerinde Halep kent merkezinin orta kesimlerine kadar ulaşmıştı.

Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde
Kaynak: Haberler.com / Dünya
img

En çok altını olan ülkeler belirlendi
img

Genç kadın, eski sevgilisini direksiyon başında öldürüp intihar etti
img

Daha 15 yaşında! Kendini Marmaray'ın altına attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

CANLI ALTIN KURU | 30 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TV8 canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 30 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlıyor, hangi tarihte? O Ses Türkiye 2025 jüri üyeleri kimler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.