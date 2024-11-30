Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde
Suriye'de Beşar Esad rejimi karşıtı silahlı grupların ilerleyişi devam ediyor. Muhaliflerin Halep'te kontrolü tamamen sağlamasıyla birlikte kentten çekildiğini açıklayan Suriye ordusu çok fazla kayıp verirken, Esad bir kalesini daha kaybetti. Muhalif gruplar, Halep'in ardından İdlib'i de ele geçirdi. Halep'e 60 kilometre uzaklıkta yer alan İdlib, Hatay'la sınır komşusu durumunda. İşte Suriye'de yaşanan tüm detaylar...
Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'de iç savaş alevlendi. Dün Halep kent merkezine giren Beşşar Esad rejimi karşıtı silahlı gruplar, birçok mahallede hakimiyet sağlayarak kentin büyük kısmını ele geçirdi. Rejim, kontrolün kaybedildiği kentten çekilme kararı aldı.
HALEP'TEN SONRA İDLİB DE DÜŞTÜ
Halep'in ardından Esad bir kalesini daha kaybetti. Reuters, Halep'e 60 kilometre uzaklıkta bulunan İdlib de rejim karşıtı silahlı grupların eline geçti. İdlib'in Hatayla da sınır bulunuyor.
MÜHİMMAT VE ASKERİ ARAÇLARA EL KONULDU
Halep'in merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaşan gruplar, ilerleyerek kentin büyük bir kısmını ele geçirdi. Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği gruplar, kısa sürede valilik ve emniyet müdürlüğü binalarının yanı sıra kentin simgesi olan Halep Kalesi'ni de aldı. Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı ele geçiren silahlı gruplar, rejim askerlerinin geride bıraktığı mühimmat ve askeri araçlara el koydu.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ
Kentte gece sokağa çıkma yasağı getiren silahlı gruplar, kontrolüne aldığı mahallelerde denetim yaparak güvenlik önlemleri alıyor. Gruplar, akşam saatlerinde, rejimin alıkoyma merkezi olarak kullandığı binalara da girerek aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu onlarca kişiyi salıverdi.
SURİYE ORDUSU: ONLARCA ASKER ÖLDÜ, ÇEKİLİYORUZ
Muhaliflerin Halep'e girdiğini doğrulayan Suriye ordusu, kentten çekilme kararı aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Geçici olarak çekiliyoruz, amacımız karşı saldırı başlatmak" ifadeleri yer aldı. Ayrıca Halep'te muhaliflerle yaşanan büyük çaplı çatışmalarda onlarca askerin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.
HALEP HAVALİMANI PKK/YPG KONTROLÜNDE
Bu kararın ardından Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı dahil bazı stratejik yerleri terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi.
İDLİB'DE 50'DEN FAZLA KÖY ELE GEÇİRİLDİ
İdlib kırsalında da hızla ilerleyen silahlı gruplar, sabah saatlerinden bu yana İdlib'in doğu ve güneydoğusunda Esed rejiminin kontrolündeki 50'den fazla köyü ele geçirdi. Kentin stratejik öneme sahip Serakib ilçesi de şu an muhaliflerin kontrolü altında.
RUSYA'DAN MUHALİFLERİ DURDURMAK İÇİN ASKERİ YARDIM SÖZÜ
Öte yandan; dün akşam Rus ordusu, Halep'te ilerleyen HTŞ'ye yönelik operasyon başlatıldığını ve hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. İki askeri kaynak, Şam yönetiminin en önemli müttefiklerinden Rusya'nın muhalifleri durdurmak için Esad rejimine ek askeri yardım sözü verdiğini, yeni teçhizatın önümüzdeki 72 saat içinde gelmeye başlayacağını aktardı.
NE OLMUŞTU?
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.
27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti.
Dün öğlen saatlerinden itibaren Halep kent merkezine giren silahları gruplar, akşam saatlerinde Halep kent merkezinin orta kesimlerine kadar ulaşmıştı.