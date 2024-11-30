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Suriye'de Esad'a darbe iddiası! Başkent Şam'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor

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Suriye'de Halep gibi büyük kentleri ele geçiren silahlı muhalif grupların, Devlet Başkanı Beşar Esad'a darbe girişiminde bulunduğu iddia edildi. Başkent Şam'da genelkurmay ve hükümet binalarının yakınlarında şiddetli çatışmalar yaşanırken, insanlar da şehri terk etmeye başladı. Suriye devlet televizyonu da yayını kesti.

Suriye'de birkaç gün içinde iç savaş alevlendi. Heyet Tahrir Şam öncülüğündeki muhalif gruplar, Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı harekete başladı. Muhalif gruplar Halep ve İdlib gibi büyük kentleri kısa süre içinde ele geçirdi. Karşı koyamayan rejim ordusu, Halep başta olmak üzere kritik noktaları terk etmeye başladı.

ESAD'A DARBE GİRİŞİMİ İDDİASI

Bozguna uğrayan Esad'ın Moskova'ya kaçtığı konuşulurken, yeni bir iddia gündeme geldi. Muhalif grupların başkent Şam'a girdiği, Esad'a darbe girişiminde bulunduğu öne sürüldü.

Suriye'de Esad'a darbe iddiası! Başkent Şam'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor

MUHALİFLER ŞAM'A GİRDİ

Bölgeden gelen görüntülerde, genelkurmay ve hükümet binası yakınlarında şiddetli çatışmaların yaşandığı görüldü. Suriye devlet televizyonu yayını kesti. İnsanlar da Şam'ı terk etmeye başladı.

RUSYA'DAN "ESAD NEREDE?" SORUSUNA YANIT VERİLMEDİ

Öte yandan Suriye lideri Beşar Esad'ın yardım umuduyla apar topar Moskova'ya geldiği söylentilerine Kremlin Sarayı'ndan "Yorum yok" açıklaması gelmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Suriye lideri Beşar Esad'ın Rusya'ya gelip gelmediği sorusunu yanıtsız bırakıyorum. Bu konuda yapacak bir açıklamam yok. Ancak Suriye'nin Halep şehri etrafında yaşanan son olayları Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine yapılmış saldırı olarak değerlendirdiğimizi belirtmek isterim. Beklentimiz Suriye güçlerinin bölgede kontrolü ele geçirmesi ve anayasal düzeni sağlamasıdır" diye konuşmuştu.

Suriye'de Esad'a darbe iddiası! Başkent Şam'da şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıAhmet null:

Hem rusya hem esed bu olaylara müsaade etti. Yıllarca savaşarak aldıkları toprakları 12 saatte kaybettiler. Türkiye bölgede çok büyük oyun kuruyor demedi demeyin. iç siyasetimiz ne kadar bozuk olsada dış siyaset çok iyi yönetiliyor.

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Haber YorumlarıRıdvan Doğan:

esad devrilecek. suriye parcalanacak. kim nereyi alirsa kâr. kurtlar sofrası

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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Bu olaydan en zararlı Türkiye çıkar

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Haber YorumlarıMahmut Erdil:

haydi inşallah

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme17
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

suriye yönetimi desteklenmeyerek çok büyük hata yapıldı israilin batılıların bop planı mal varlığının açıklanmasıyla tehdit edilenleri kullanıp uygulamaya sokuldu ihanet çemberinin içindeyiz

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Haber Yorumlarıİbrahim Uyanık:

Gönder yeni mülteci din kardeşlerimizi !

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Haber YorumlarıVEFA:

Önce Kuzey Kıbrıs'ı dünyaya bir tanıtın da sonra Suriye'de oyun kurarsınız efendiler. Yok yok ya da siz hayal kurmaya devam edin, hayaller cennet köşkü, gerçekler Suriye bayağı!!!...

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Haber YorumlarıJokerAllame:

yakında bizziko

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Haber YorumlarıCemal Zenginyurt:

Allah, Suriye, Bashar u Bess

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Haber YorumlarıJokerAllame:

TURKİYA CANNET CANNET ESAD BUMBUMBUM

Yorum Beğen5
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